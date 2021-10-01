Фирмы подозреваемого НАБУ Тарпана "хотят" и дальше реставрировать Одессу: в АМКУ бессильны

КИЕВ. 1 октября. УНН. Фирмы, которые связывают с бизнесменом-беглецом Русланом Тарпаном, продолжают участвовать в тендерах на реставрацию исторических зданий Одессы. Речь идет о фирме "Укрспецпроект", которая в текущем году претендовала на миллионные господряды по реставрации дома Либмана и Старой биржи, на пересечении Садовой и Преображенской, и здания мэрии Одессы на Думской площади. Почему бизнес подозреваемого НАБУ и разыскиваемого МВД беглеца беспрепятственно подается на тендерные процедуры и безнаказанно их затягивает разбирался УНН.