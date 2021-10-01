Фирмы подозреваемого НАБУ Тарпана "хотят" и дальше реставрировать Одессу: в АМКУ бессильны
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Фирмы, которые связывают с бизнесменом-беглецом Русланом Тарпаном, продолжают участвовать в тендерах на реставрацию исторических зданий Одессы. Речь идет о фирме "Укрспецпроект", которая в текущем году претендовала на миллионные господряды по реставрации дома Либмана и Старой биржи, на пересечении Садовой и Преображенской, и здания мэрии Одессы на Думской площади. Почему бизнес подозреваемого НАБУ и разыскиваемого МВД беглеца беспрепятственно подается на тендерные процедуры и безнаказанно их затягивает разбирался УНН.
Детали
В текущем году одесские местные органы власти объявляли тендерные закупки на ремонтно-реставрационные работы сразу нескольких исторических зданий. В них беспрепятственно участвовали по крайней мере две скандальные компании, связанные с Русланом Тарпаном, что разыскивается МВД Украины и имеет статус подозреваемого в производстве НАБУ.
Речь идет об "Укрспецпроекте", экс-директора и еще двух должностных лиц которой судят за присвоение 5 млн грн на реставрации дома Руссова.
А также о компании "Чхоллима", один из подписантов которой, по данным YouControl, является Евгений Челак, которого тоже судят за дела реставрации дома Руссова.
"Чхоллима", например, через жалобу в АМКУ длительное время блокировала тендер на реставрацию здания Старой биржи.
Жалобу в АМКУ направили и с "Укрспецпроекта". Антимонопольный комитет впоследствии обязал горсовет внести изменения в условия тендера.
В целом, по словам участников рынка, "Укрспецпроект" не впервые прибегает к различным трюкам для затягивания тендерных процедур, в частности - подает ложные сведения, либо не вносит авансовый платеж, блокируя таким образом проведения аукциона.
В АМКУ бессильны
Как пояснила экс-госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, Антимонопольный комитет не имеет полномочий как-то повлиять на недопущение таких скандальных и уголовно преследуемых компаний Тарпана к тендерным процедурам. Остановить это в состоянии только правоохранители, которые, в конце концов, должны довести дела компаний до суда, как и дела самого Тарпана, и получить приговоры.
Цитата
"Повлиять на это могут только правоохранители. Потому что, по законодательству о публичных закупках, это по сути является абсолютно правильным: любая компания имеет право принимать участие в тендере до тех пор, пока ее должностных лиц не было привлечено к ответственности за коррупционные правонарушения, или правонарушения за коррупцию. То есть пока нет приговора любое лицо будет невиновно. То есть правоохранители должны сделать свою работу, они должны привлечь к ответственности должностных лиц этих компаний, их учредителей и всех причастных", - заявила она.
Контекст
В текущем году упомянутые компании, несмотря на ухищрения и затяжки, господряды от Одесской мэрии пока не получили. Вместе с тем, с 2018 по 2020 годы "Укрспецпроект" выиграла тендеров на более 218 млн гривен. Сам Тарпан на момент этого "тендерного триумфа" уже находился в всеукраинском розыске (с 2017 года).