Прогресс в громком уголовном деле: НАБУ допросило одесского чиновника по "Золотой трубе Тарпана"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В производстве НАБУ находится громкое уголовное производство по факту хищения 320 млн грн на государственном проекте “Глубоководный выпуск”. Его региональные СМИ прозвали “Золотой трубой Тарпана”, потому что реализацией проекта занималась группа компаний беглого одесского бизнесмена Руслана Тарпана. Дело расследуется с 2016 года: сначала органами прокуратуры, теперь — детективами Национального антикоррупционного бюро. С 2017 года, когда Тарпана огласили в розыск, а сам он бежал из Украины — особых подвижек в производстве не наблюдалось. Сейчас же, стало известно о неком прогрессе, передает УНН со ссылкой на Facebook-сообщение одесских журналистов издания “Монитор”.
Цитата
“В начале сентября 2021 года НАБУ также провели допрос руководителя водолазных работ КУ „Спасательно-водолазная служба“ Одесского горсовета, который проходит в деле в качестве свидетеля. Он заявил, что он не обнаружил настил из щебня и песка вдоль трубопровода. Есть лишь отдельные фракции щебня на краях траншеи, но настилом это назвать нельзя. Если, кто забыл, в чем состояла суть аферы, как раз в том, что директор ЧП „Ремерцентр“ указал в актах выполненных работ засыпку траншеи щебнем и песком, хотя фактически эти работы не выполнялись”, — сказано в сообщении.
Контекст
Летом 2011 года компания Руслана Тарпана “Incor Group”, объявила о начале работ по созданию трубопровода длиной 4,5 километров от станции биологической очистки “Северная” в Одесский залив. Проект получил название “Глубоководный выпуск” и должен был способствовать решению проблемы загрязнения Черного моря.
Генеральным подрядчиком выступило ООО “Ремерцентр”, которое входит в группу “Incor Group”. Тогда СМИ сообщали о том, что работы стартовали с нарушением законодательства Украины — 600 млн гривен на него были выделены без проведения тендера.
Позже, Одесская областная прокуратура установила, что на строительстве “трубы” путем завышения цен и выполнения лже-работ, компании Тарпана присвоили около 320 млн грн из бюджета. Сам Тарпан получил статус главного подозреваемого в этом деле и сейчас скрывается заграницей. По некоторым данным, он посещает Москву, а на постоянной основе якобы проживает в ОАЭ.
Напомним
Несмотря на огромный ущерб государственному бюджету, НАБУ до сих пор не арестовало активы ООО “Ремерцентр”, как и ряда других компаний Тарпана (“Инкор-Групп”, “Одесские реставрационные мастерские”, “Гранд отель”, “Инжэк-Юг”, “Альбатрос Сити”, “Ренессанс”, “Сенат”, “Компас проект” и “ТТ-строй”). В чем причина такой лояльности к подозреваемому в Бюро объяснить пока отказываются.
Дополнительно
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится в Одессе на Конгрессе региональных и местных властей. По оценкам экспертов, визит Главы государства имеет целью “провести инспекцию региона”, в том числе по вопросам громких скандалов с хищением бюджетных средств на государственных проектах со стороны одесского криминального бизнеса, часто, “срощенного” с представителями местных властей.