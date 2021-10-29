Прогресс в громком уголовном деле: НАБУ допросило одесского чиновника по "Золотой трубе Тарпана"

Цитата

“В начале сентября 2021 года НАБУ также провели допрос руководителя водолазных работ КУ „Спасательно-водолазная служба“ Одесского горсовета, который проходит в деле в качестве свидетеля. Он заявил, что он не обнаружил настил из щебня и песка вдоль трубопровода. Есть лишь отдельные фракции щебня на краях траншеи, но настилом это назвать нельзя. Если, кто забыл, в чем состояла суть аферы, как раз в том, что директор ЧП „Ремерцентр“ указал в актах выполненных работ засыпку траншеи щебнем и песком, хотя фактически эти работы не выполнялись”, — сказано в сообщении.

Контекст

Летом 2011 года компания Руслана Тарпана “Incor Group”, объявила о начале работ по созданию трубопровода длиной 4,5 километров от станции биологической очистки “Северная” в Одесский залив. Проект получил название “Глубоководный выпуск” и должен был способствовать решению проблемы загрязнения Черного моря.

Генеральным подрядчиком выступило ООО “Ремерцентр”, которое входит в группу “Incor Group”. Тогда СМИ сообщали о том, что работы стартовали с нарушением законодательства Украины — 600 млн гривен на него были выделены без проведения тендера.

Позже, Одесская областная прокуратура установила, что на строительстве “трубы” путем завышения цен и выполнения лже-работ, компании Тарпана присвоили около 320 млн грн из бюджета. Сам Тарпан получил статус главного подозреваемого в этом деле и сейчас скрывается заграницей. По некоторым данным, он посещает Москву, а на постоянной основе якобы проживает в ОАЭ.

Напомним

Несмотря на огромный ущерб государственному бюджету, НАБУ до сих пор не арестовало активы ООО “Ремерцентр”, как и ряда других компаний Тарпана (“Инкор-Групп”, “Одесские реставрационные мастерские”, “Гранд отель”, “Инжэк-Юг”, “Альбатрос Сити”, “Ренессанс”, “Сенат”, “Компас проект” и “ТТ-строй”). В чем причина такой лояльности к подозреваемому в Бюро объяснить пока отказываются.

Дополнительно

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится в Одессе на Конгрессе региональных и местных властей. По оценкам экспертов, визит Главы государства имеет целью “провести инспекцию региона”, в том числе по вопросам громких скандалов с хищением бюджетных средств на государственных проектах со стороны одесского криминального бизнеса, часто, “срощенного” с представителями местных властей.