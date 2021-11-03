По делу Тарпана НАБУ просит ОАЭ о международно-правовой помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках уголовного производства в отношении хищения 320 миллионов гривен из бюджета Украины во время строительства "Глубоководного выпуска" в Одессе, устанавливают местонахождение своего главного подозреваемого Руслана Тарпана. Для этого детективы обратились к ОАЭ, пишет УНН.
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“Подготовлен запрос о международной правовой помощи к компетентным органам Объединенных Арабских Эмиратов по подтверждению или опровержения факта проживания подозреваемого на территории этой страны, в частности устанавливается официальный адрес проживания и фактическое местонахождение подозреваемого ЛИЦО_1 (Руслан Тарпан - ред.), для чего направлено соответствующий запрос о международной правовой помощи к Объединенным Арабским Эмиратам", - говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда.
Отметим
Руслан Тарпан уже 4-й год скрывается от украинского правосудия. А недавно его объявили еще и в международный розыск через Интерпол.
По информации СМИ, он, вероятно, может находиться в Объединенных Арабских Эмиратах и продолжает там заниматься своим бизнесом. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что официальный вебсайт его “Incor Group” рекламирует свою деятельность на арабском языке.
И даже отчитывается о якобы успешном проекте “Глубоководного выпуска”, из-за которого Тарпан и разыскивается правоохранителями.
Напомним
Генпрокурор Ирина Венедиктова на год продлила сроки следствия по делу одесского беглеца Руслана Тарпана.
Вместе с тем, правоохранители до сих пор не приняли мер по аресту бизнес-активов Тарпана и его сообщников, в частности, и экс-жены Оксаны Шишовской.