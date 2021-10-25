Сайт компанії підозрюваного НАБУ переведений на арабську мову і рапортує про "реалізований" проект "Глибоководного випуску"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Офіційна вебсторінка компанії бізнесмена-втікача Руслана Тарпана “Incor Group”, який вже четвертий рік переховується від українських правоохоронців, рекламує свою діяльність арабською мовою. Ба більше, звітує про буцімто успішний проект “Глибоководного випуску”, на якому держава зазнала збитків у понад 300 млн, передає УНН.
На сайті компанії, зокрема, йдеться про “успішно реалізований” проект “Глибоководного випуску” ще нібито в 2011 році. Вебсторінка перераховує всі “плюси” запуску проекту, замовчуючи той факт, що випуск, насправді, й досі не працює. Також не вказує сайт і про те, що власник “Інкор груп” Тарпан підозрюється правоохоронцями України у низці кримінальних правопорушень, зокрема в розкраданні коштів на “Глибоководному випуску”.
З цієї причини він, власне й має статус підозрюваного НАБУ та оголошений у всеукраїнський розшук (з 2017 року — ред.).
Деталі
За повідомлення ЗМІ, переховуватися від НАБУ Тарпан може в ОАЕ. Там він буцімто проживає на постійній основі. І той факт, що його компанія рекламує себе арабською мовою опосередковано вказує на високу ймовірність правдивості даних журналістів.
Утім, антикорупційне бюро на повідомлення про місцеперебування їх підозрюваного й досі не відреагувало. Там, зокрема, відмовився пояснити, чому не оголошують Тарпана в міжнародний розшук.
Додатково
У міжнародно-правовому дорученні правоохоронців Монако йдеться про вагому роль ексдружини Тарпана Оксани Шишовської у спробах легалізації коштів отриманих з України. В рамках провадження іноземні спецслужби підозрюють, що подружжя незаконно могло отримати гроші саме з проекту “Глибоководного випуску”.
Ба більше, під час допитів правоохоронцями Князівства Монако, Шишовська розповіла про наміри Тарпана купувати в ОАЕ нерухомість.
Реакція Абу-Дабі
У відповідь на запит УНН про ймовірне перебування розшукуваного Тарпана в ОАЕ та його бізнес в цій країні, до редакції зателефонували з Абу-Дабі (представник посольства — ред.). Співрозмовник зазначив, що на поставлені запитання відповідатимуть співробітники київського представництва посольства ОАЕ в Україні.