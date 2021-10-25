Сайт компании подозреваемого НАБУ переведен на арабский язык и рапортует о "реализованном" проекте "Глубоководного выпуска"

На сайте компании, в частности, говорится о "успешно реализованном" проекте "Глубоководного выпуска" еще якобы в 2011 году. Вебсайт перечисляет все "плюсы" запуска проекта, замалчивая тот факт, что выпуск, на самом деле, до сих пор не работает. Также не указывает сайт и то, что владелец "Инкор групп" Тарпан подозревается правоохранителями Украины в ряде уголовных преступлений, в том числе в хищении средств на "Глубоководном выпуске".

По этой причине он, собственно и имеет статус подозреваемого НАБУ и объявлен во всеукраинский розыск (с 2017 года - ред.).

Детали

По сообщения СМИ, скрываться от НАБУ Тарпан может в ОАЭ. Там он якобы проживает на постоянной основе. И тот факт, что его компания рекламирует себя на арабском языке косвенно указывает на высокую вероятность правдивости данных журналистов.

Впрочем, антикоррупционное бюро на сообщение о местонахождении их подозреваемого до сих пор не отреагировало. Там, в частности, отказались объяснить, почему не объявляют Тарпана в международный розыск.

Дополнительно

В международно-правовом поручении правоохранителей Монако речь идет о весомой роли экс-жены Тарпана Оксаны Шишовской в попытках легализации средств, полученных из Украины. В рамках производства иностранные спецслужбы подозревают, что супруги незаконно могло получить деньги именно с проекта "Глубоководного выпуска".

Более того, во время допросов правоохранителями Княжества Монако, Шишовская рассказала о намерениях Тарпана покупать в ОАЭ недвижимость.

Реакция Абу-Даби

В ответ на запрос УНН о возможном пребывании разыскиваемого Тарпана в ОАЭ и его бизнесе в этой стране, в редакцию позвонили из Абу-Даби (представитель посольства - ред.). Собеседник отметил, что на поставленные вопросы будут отвечать сотрудники киевского представительства посольства ОАЭ в Украине.