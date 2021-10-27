НАБУ перевіряє інформацію про місцезнаходження розшукуваного Тарпана в Еміратах - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Національне антикорупційне бюро перевіряє дані про те, що підозрюваний у справі "Глибоководного випуску" Руслан Тарпан може переховуватись в ОАЕ. Про це повідомляє Facebook одеського порталу новин "Монітор", передає УНН .
Цитата
“Наразі НАБУ перевіряє інформацію про те, що Тарпан може переховуватися в ОАЕ, у зв’язку з чим було направлено відповідний запит у міжнародну правову допомогу Об’єднаним Арабським Еміратам”, — сказано в повідомленні.
Деталі
За даними деяких ЗМІ, які, ймовірно, випадково “засвітили” місце знаходження підозрюваного в Україні, Тарпан “перебуває в Арабських Еміратах, а приблизно 28-29 липня поточного року приїжджав до Москви”.
Додатково
Днями Кабінет Міністрів України затвердив угоду з урядом Об’єднаних Арабських Еміратів про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом.
І із запитом про готовність правоохоронців ОАЕ сприяти українським детективам НАБУ у встановлені місця перебування підозрюваного Тарпана, УНН напередодні звернувся до посольства Арабських Еміратів в Україні.
Нагадаємо
У рамках провадження НАБУ за фактом присвоєння коштів на “Глибоководному випуску”, Тарпана та його спільників підозрюють у присвоєнні та розтраті близько 320 млн грн із бюджету.
З 2017 року Тарпан знаходиться у Всеукраїнському розшуку.