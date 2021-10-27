НАБУ проверяет информацию о местонахождения разыскиваемого Тарпана в Эмиратах - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро проверяет данные о том, что подозреваемый по делу “Глубоководного выпуска” Руслан Тарпан может скрываться в ОАЭ. Об этом сообщает Facebook одесского новостного портала “Монитор”, передает УНН.
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«Сейчас НАБУ проверяет информацию о том, что Тарпан может скрываться в ОАЭ, в связи с чем был направлен соответствующий запрос в международную правовую помощь в Объединенные Арабские Эмираты», - сказано в сообщении.
Детали
По данным некоторых СМИ, которые, вероятно, случайно «засветили» место нахождения разыскиваемого в Украине подозреваемого, Тарпан «находится в Арабских Эмиратах, а примерно 28-29 июля текущего года приезжал в Москву».
Дополнительно
На днях, Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом.
И с запросом о готовности правоохранителей ОАЭ способствовать украинским детективам НАБУ в установленные места пребывания подозреваемого Тарпана, УНН накануне обратился в посольство Арабских Эмиратов в Украине.
Напомним
В рамках производства НАБУ по факту присвоения средств на "Глубоководном выпуске", Тарпана и его сообщников подозревают в присвоении и растрате около 320 млн грн из бюджета.
С 2017 года Тарпан находится во Всеукраинском розыске.