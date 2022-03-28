Заочно арештований та розшукуваний в Україні Тарпан заявляє про своє перебування в Дубаї
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Головний підозрюваний у розкраданні держкоштів на проекті “Глибоководний випуск” Руслан Тарпан, якого заочно арештував Київський районний суд Одеси, "вийшов на зв’язок" нібито з Об’єднаних Арабських Еміратів. На початку березня Тарпан виклав відповідний допис на своїй сторінці в соцмережі Facebook, повідомляє УНН.
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“День і ніч займаюся тим, що разом із генеральним консулом України у Дубаї. Надаю допомогу Україні у рамках законодавства Еміратів”, - написав Тарпан на своїй сторінці.
Окрім допису, заочно арештований ексдепутат виклав й фотографію, зроблену начебто в Еміратах. Ймовірно, натякаючи, що перебуває біля посольства України в ОАЕ. Хоча будівля посольства України в ОАЕ виглядає інакше.
Посольство України в ОАЕ
Додамо
Перед початком війни Одеська обласна прокуратура розпочала переклад процесуальних документів, необхідних для запиту про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Об’єднаних Арабських Еміратів з метою запиту на екстрадицію Руслана Тарпана.
Нагадаємо
Руслан Тарпан з 2017 року розшукується українськими правоохоронцями, з 2021-го - перебуває у міжнародному розшуку каналами Інтерполу із "синім сповіщенням".
Він є головним підозрюваним у розкраданні сотень мільйонів гривень під час будівництва “Глибоководного випуску” в Одесі. Слідчі встановили, що державні кошти з проекту привласнювалися підрядниками (компанії Тарпана - ред). через завищення цін на матеріали та роботи за допомогою залучення фіктивних компаній, які складали фальсифіковані акти тощо.
Окрім того, правоохоронці вважають, що Тарпану вдалося легалізувати понад 200 млн грн, попередньо привласнених з бюджету. Легалізація відбувалася, за даними слідства, через іноземні банківські рахунки, зокрема, ексдружини підозрюваного Оксани Шишовської. Майно та активи останньої були навіть арештовані правоохоронцями Монако.
Як встановило слідство, загалом ексдепутат має аж 3 закордонні паспорти. Він, ймовірно, може перебувати в ОАЕ, де має дозвіл на проживання, у Болгарії чи Росії.
В Україні Тарпану загрожує до 12 років позбавлення волі.