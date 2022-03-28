Заочно арестованный и разыскиваемый в Украине Тарпан заявляет о своем пребывании в Дубае

Цитата

“День и ночь занимаюсь тем, что вместе с генеральным консулом Украины в Дубае. Оказываю помощь Украине в рамках законодательства Эмиратов”, - написал Тарпан на своей странице.

Кроме сообщения, заочно арестованный экс-депутат выложил и фотографию, сделанную якобы в Эмиратах. Вероятно, намекая, что находится возле посольства Украины в ОАЭ. Хотя здание посольства Украины в ОАЭ выглядит иначе.

Посольство Украины в ОАЭ

Добавим

Перед началом войны Одесская областная прокуратура начал перевод процессуальных документов, необходимых для запроса об оказании международной правовой помощи в компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов с целью запроса на экстрадицию Руслана Тарпана.

Напомним

Руслан Тарпан с 2017 года разыскивается украинскими правоохранителями, с 2021-го - находится в международном розыске по каналам Интерпола с "синим оповещением".

Он является главным подозреваемым в хищении сотен миллионов гривен во время строительства “Глубоководного выпуска” в Одессе. Следователи установили, что государственные средства с проекта присваивались подрядчиками (компании Тарпана - ред.) через завышение цен на материалы и работы с помощью привлечения фиктивных компаний, которые составляли фальсифицированные акты и тому подобное.

Кроме того, правоохранители считают, что Тарпану удалось легализовать более 200 млн грн, предварительно присвоенных из бюджета. Легализация происходила, по данным следствия, через иностранные банковские счета, в частности, экс-жены подозреваемого Оксаны Шишовской. Имущество и активы последней были даже арестованы правоохранителями Монако.

Как установило следствие, в целом экс-депутат имеет аж 3 загранпаспорта. Он, вероятно, может находиться в ОАЭ, где имеет вид на жительство в Болгарии или России.

В Украине Тарпану грозит до 12 лет лишения свободы.