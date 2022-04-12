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Прокуратура подтвердила намерение экстрадировать заочно арестованного одесского беглеца Тарпана

Киев • УНН

 • 289604 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Одесской областной прокуратуре подтвердили намерение экстрадировать бывшего одесского депутата Руслана Тарпана в Украину. Об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос УНН. В ведомстве отметили - сейчас осуществляется перевод процессуальных документов, необходимых для этой процедуры.

Прокуратура подтвердила намерение экстрадировать заочно арестованного одесского беглеца Тарпана

Цитата

“Осуществляется перевод процессуальных документов, необходимых для подготовки запроса в компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов об оказании международной правовой помощи по задержанию и экстрадиции подозреваемого лица (Тарпана, - ред.) в Украину”, - подчеркнули в прокуратуре.

Кроме того, там напомнили, что “определением следственного судьи Киевского районного суда Одессы 28.12.2021 применена мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Т. (Тарпана, - ред.), который постановлением Одесского апелляционного суда от 18.02.2022 оставлен без изменений. В настоящее время подозреваемый Т. (Тарпан, - ред.) объявлен в межгосударственный розыск”.

Напомним

Руслан Тарпан - главный подозреваемый в хищении сотен миллионов гривен во время строительства “Глубоководного выпуска” в Одессе. По данным правоохранителей, Тарпану удалось легализовать более 200 млн грн, предварительно присвоенных из бюджета.

Легализация происходила через иностранные банковские счета, в частности, экс-жены подозреваемого Оксаны Шишовской. Имущество и активы последней были даже арестованы правоохранителями Монако.

В Украине ексдепутату угрожает до 12 лет лишения свободы.

Добавим 

Несмотря на международный розыск и в розыск МВД, заочно арестованный Тарпан недавно сам заявил о своем пребывании в Дубае и выложил соответствующее фото в сети Facebook.

По данным "Стопкора", беглец уже длительное время сотрудничает с федеральной службой охраны россии.

А поэтому, не исключено, что сейчас, в период войны рф против Украины, Тарпан может продолжать это сотрудничество.

Разобраться с этим призывают также и военную прокуратуру.

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