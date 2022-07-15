Прокуратура надала АРМА додаткові відомості щодо активів Руслана Тарпана
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Одеська обласна прокуратура надала додаткові відомості щодо активів розшукуваного ексдепутата Руслана Тарпана Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), передає УНН з посиланням на відповідь прокуратури.
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“З метою актуалізації розшуку активів підозрюваного (Тарпана - ред.) до агентства (АРМА - ред.) скеровано лист із додатковими відомостями, передбаченими п.п. 7,8,9, 10 п.2. Розділу III Порядку взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів”, - повідомили журналістам УНН в прокуратурі.
Додамо
Раніше прокуратура просила активізувати розшук активів Тарпана та скеровувала ухвалу слідчого судді про накладення арешту і здійснення заходів з управління об'єкту незавершеного будівництва “Глибоководний випуск”, розташованого на дні акваторії Чорного моря поблизу узбережжя міста Одеси.
Руслан Тарпан - підозрюваний у розкраданні коштів на проекті “Глибоководний випуск”, яким займалися його компанії “Incor Group”. Через це йому вже обрали запобіжний захід у вигляді заочного тримання під вартою.
Легалізація коштів з проекту “Глибоководний випуск”, за даними слідства, відбувалася через іноземні банківські рахунки, зокрема, ексдружини підозрюваного Оксани Шишовської. Як повідомляли ЗМІ, майно та активи останньої були навіть арештовані правоохоронцями Монако.