Прокуратура предоставила АРМА дополнительные сведения об активах Руслана Тарпана
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Одесская областная прокуратура предоставила дополнительные сведения об активах разыскиваемого экс-депутата Руслана Тарпана Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передает УНН со ссылкой на ответ прокуратуры.
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“В целях актуализации розыска активов подозреваемого (Тарпана – ред.) в агентство (АРМА – ред.) направлено письмо с дополнительными сведениями, предусмотренными п.п. 7,8,9, 10 п.2. Раздел III Порядка взаимодействия при рассмотрении обращений органов, осуществляющих досудебное расследование, прокуратуры и выполнении запросов иностранных государств относительно выявления и розыска активов”, - сообщили журналистам УНН в прокуратуре.
Добавим
Ранее прокуратура просила активизировать розыск активов Тарпана и направляла постановление следственного судьи о наложении ареста и осуществлении мер по управлению объекта незавершенного строительства “Глубоководный выпуск”, расположенного на дне акватории Черное море у побережья города Одессы.
Руслан Тарпан – подозреваемый в хищении средств на проекте “Глубоководный выпуск”, которым занимались его компании “Incor Group”. Поэтому ему уже избрали меру пресечения в виде заочного содержания под стражей.
Легализация средств по проекту “Глубоководный выпуск”, по данным следствия, происходила через иностранные банковские счета, в частности, экс-жены подозреваемого Оксаны Шишовской. Как сообщали СМИ, имущество и активы последней были даже арестованы правоохранителями Монако.