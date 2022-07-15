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Прокуратура предоставила АРМА дополнительные сведения об активах Руслана Тарпана

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. Одесская областная прокуратура предоставила дополнительные сведения об активах разыскиваемого экс-депутата Руслана Тарпана Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передает УНН со ссылкой на ответ прокуратуры.

Цитата

“В целях актуализации розыска активов подозреваемого (Тарпана – ред.) в агентство (АРМА – ред.) направлено письмо с дополнительными сведениями, предусмотренными п.п. 7,8,9, 10 п.2. Раздел III Порядка взаимодействия при рассмотрении обращений органов, осуществляющих досудебное расследование, прокуратуры и выполнении запросов иностранных государств относительно выявления и розыска активов”, - сообщили журналистам УНН в прокуратуре.

Добавим

Ранее прокуратура просила активизировать розыск активов Тарпана и направляла постановление следственного судьи о наложении ареста и осуществлении мер по управлению объекта незавершенного строительства “Глубоководный выпуск”, расположенного на дне акватории Черное море у побережья города Одессы.

Руслан Тарпан – подозреваемый в хищении средств на проекте “Глубоководный выпуск”, которым занимались его компании “Incor Group”. Поэтому ему уже избрали меру пресечения в виде заочного содержания под стражей.

Легализация средств по проекту “Глубоководный выпуск”, по данным следствия, происходила через иностранные банковские счета, в частности, экс-жены подозреваемого Оксаны Шишовской. Как сообщали СМИ, имущество и активы последней были даже арестованы правоохранителями Монако.

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