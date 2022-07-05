Прокуратура просить АРМА активізувати розшук активів ексдепутата Руслана Тарпана

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“У ході розслідування вищевказаного кримінального провадження (№42019160000000581 - ред.) на адресу Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів надіслано запит про розшук активів, (...) які належать підозрюваному Т. (Руслану Тарпану - ред.) в Україні та за її межами. Також до виконання скеровано ухвалу слідчого судді про накладення арешту та здійснення заходів з управління об'єкту незавершеного будівництва “Глибоководний випуск”, розташованого на дні акваторії Чорного моря поблизу узбережжя міста Одеси.

Однак до теперішнього часу інформація на запити не надходила, у зв'язку з чим 06.06.2022 обласною прокуратурою до АРМА скеровано лист щодо активізації розгляду таких запитів”, - повідомили журналістам УНН в прокуратурі.

Нагадаємо

Руслан Тарпан - одеський ексдепутат, який ще з 2017 року розшукується МВС та з 2021 перебуває у міждержавному розшуку.



Через підозру у розкраданні бюджетних грошей, йому вже обраний запобіжний захід у вигляді заочного тримання під вартою.

Легалізація коштів з проекту “Глибоководний випуск” відбувалася через іноземні банківські рахунки, зокрема, ексдружини підозрюваного Оксани Шишовської. Майно та активи останньої були навіть арештовані правоохоронцями Монако. В Україні ексдепутату загрожує до 12 років позбавлення волі.