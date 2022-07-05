Прокуратура просит АРМА активизировать розыск активов экс-депутата Руслана Тарпана
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Одесская областная прокуратура направила письмо Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) по активизации розыска активов Руслана Тарпана - одесского экс-депутата, подозреваемого в хищении сотен миллионов гривен на проекте “Глубоководный выпуск”, сообщает УНН.
Цитата
“В ходе расследования вышеуказанного уголовного производства (№42019160000000581 - ред.) в адрес Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, послан запрос о розыске активов, (...) принадлежат подозреваемому Т. (Руслану Тарпану – ред.) в Украине и за ее пределами. Также к исполнению направлено определение следственного судьи о наложении ареста и осуществлении мер по управлению объектом незавершенного строительства “Глубоководный выпуск”, расположенного на дне акватории Черного моря у побережья города Одессы.
Однако до настоящего времени информация на запросы не поступала, в связи с чем 06.06.2022 областной прокуратурой в АРМА направлено письмо об активизации рассмотрения таких запросов”, - сообщили журналистам УНН в прокуратуре.
Напомним
Руслан Тарпан - одесский экс-депутат, который с 2017 года разыскивается МВД и с 2021-го находится в межгосударственном розыске.
По подозрению в хищении бюджетных денег, ему уже избрана мера пресечения в виде заочного содержания под стражей.
Легализация средств по проекту “Глубоководный выпуск” проходила через иностранные банковские счета, в частности, экс-жены подозреваемого Оксаны Шишовской. Имущество и активы последней были даже арестованы правоохранителями Монако. В Украине экс-депутату грозит до 12 лет лишения свободы.