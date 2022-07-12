Адвокати розшукуваного ексдепутата Тарпана хочуть заборонити українським ЗМІ згадувати його прізвище у новинах

Що адвокати хочуть заборонити писати у ЗМІ про Тарпана

Адвокатам колишнього одеського депутата Руслана Тарпана, який скоріш за все зараз перебуває у Дубаю, не подобається, що ЗМІ згадує про те, що суди дали дозвіл на затримання Тарпана ще у 2017 та 2018 роках. І це - попри те, що відповідна інформація опублікована у загальнодоступній Ухвалі Київського районного суду м. Одеси

Також адвокатам не сподобалося те, що журналісти постійно у своїх новинах нагадують про розшук Тарпана Міністерством внутрішніх справ, хоча ці дані є публічними, а його розшукова картка й досі доступна на офіційному сайті МВС.

Крім того, адвокати Руслана Тарпана хочуть спростування від журналістів інформації про те, що трубу “Глибоководного випуску” - проекта незавершеного будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки “Північна” в Одесі, передають в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА, — ред.). Хоча про це журналістам УНН повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Нагадаємо

Руслан Тарпан - одеський ексдепутат, якого підозрюють у розкраданні 320 млн грн під час будівництва “Глибоководного випуску”. Йому вже обрали міру запобіжного заходу у вигляді заочного тримання під вартою.

А правоохоронці здійснюють оперативно-розшукові заходи з метою екстрадиції колишнього депутата з ОАЕ.