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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Адвокати розшукуваного ексдепутата Тарпана хочуть заборонити українським ЗМІ згадувати його прізвище у новинах

Адвокати розшукуваного ексдепутата Тарпана хочуть заборонити українським ЗМІ згадувати його прізвище у новинах

Київ • УНН

 • 261975 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Адвокати розшукуваного МВС ексдепутата Руслана Тарпана хочуть заборонити українським ЗМІ згадувати прізвище свого підзахисного у новинах. Зокрема - подали до суду на ІА УНН відносно низки згадок Тарпана у новинах видання.

Що адвокати хочуть заборонити писати у ЗМІ про Тарпана

Адвокатам колишнього одеського депутата Руслана Тарпана, який скоріш за все зараз перебуває у Дубаю, не подобається, що ЗМІ згадує про те, що суди дали дозвіл на затримання Тарпана ще у 2017 та 2018 роках. І це - попри те, що відповідна інформація опублікована у загальнодоступній Ухвалі Київського районного суду м. Одеси

Також адвокатам не сподобалося те, що журналісти постійно у своїх новинах нагадують про розшук Тарпана Міністерством внутрішніх справ, хоча ці дані є публічними, а його розшукова картка й досі доступна на офіційному сайті МВС.

Крім того, адвокати Руслана Тарпана хочуть спростування від журналістів інформації про те, що трубу “Глибоководного випуску” - проекта незавершеного будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки “Північна” в Одесі, передають в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА, — ред.). Хоча про це журналістам УНН повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Нагадаємо

Руслан Тарпан - одеський ексдепутат, якого підозрюють у розкраданні 320 млн грн під час будівництва “Глибоководного випуску”. Йому вже обрали міру запобіжного заходу у вигляді заочного тримання під вартою.

А правоохоронці здійснюють оперативно-розшукові заходи з метою екстрадиції колишнього депутата з ОАЕ.

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