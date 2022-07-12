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Адвокаты разыскиваемого экс-депутата Тарпана хотят запретить украинским СМИ упоминать его фамилию в новостях

Адвокаты разыскиваемого экс-депутата Тарпана хотят запретить украинским СМИ упоминать его фамилию в новостях

Киев • УНН

 • 261972 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Адвокаты разыскиваемого МВД экс-депутата Руслана Тарпана хотят запретить украинским СМИ упоминать фамилию своего подзащитного в новостях. В частности - подали в суд на ИА УНН относительно ряда упоминаний Тарпана в новостях издания.

Что адвокаты хотят запретить писать в СМИ о Тарпане

Адвокатам бывшего одесского депутата Руслана Тарпана, который, скорее всего, сейчас находится в Дубае, не нравится, что СМИ упоминает о том, что суды дали разрешение на задержание Тарпана еще в 2017 и 2018 годах. И это – несмотря на то, что соответствующая информация опубликована в общедоступном Постановлении Киевского районного суда г. Одессы

Также адвокатам не понравилось то, что журналисты постоянно в своих новостях напоминают о розыске Тарпана Министерством внутренних дел, хотя эти данные публичны, а его розыскная карточка до сих пор доступна на официальном сайте МВД.

Кроме того, адвокаты Руслана Тарпана хотят опровержения от журналистов информации о том, что трубу “Глубоководного выпуска” – проекта незавершенного строительства системы отвода сточных вод от станции биологической очистки “Северная” в Одессе, передают в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА — ред.). Хотя об этом журналистам УНН сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Напомним

Руслан Тарпан - одесский экс-депутат, подозреваемый в хищении 320 млн грн во время строительства “Глубоководного выпуска”. Ему уже избрали меру пресечения в виде заочного содержания под стражей.

А правоохранители осуществляют оперативно-розыскные мероприятия с целью экстрадиции бывшего депутата из ОАЭ.

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