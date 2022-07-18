В прокуратуре заверили, что продолжают принимать меры по экстрадиции Руслана Тарпана
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Следователи и прокуроры Одесской области продолжают принимать меры по экстрадиции Руслана Тарпана в Украину. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре по запросу журналистов УНН.
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“Относительно выдачи подозреваемого Т. (Тарпана – ред.) в Украину для привлечения к уголовной ответственности, с учетом положений статьи 222 Уголовного процессуального кодекса Украину информирую, что следственным управлением ГУНП в Одесской области и областной прокуратурой употребляются предусмотренные разделом IX Уголовного процессуального кодекса Украины (международное сотрудничество во время уголовного производства – ред.) соответствующие меры”, – сообщили в прокуратуре.
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Ранее в Одесской областной прокуратуре сообщали, что осуществляют перевод процессуальных документов, необходимых для подготовки запроса в компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов о предоставлении международной правовой помощи по задержанию и экстрадиции Руслана Тарпана.
Напомним
Руслан Тарпан – бывший депутат, подозреваемый в хищении госсредств при строительстве “глубоководного выпуска” в Одессе. По данным следствия, компаниям аффилированным с Тарпаном удалось легализовать более 200 млн грн, предварительно присвоенных из бюджета.
Легализация средств по проекту “Глубоководный выпуск”, по данным следствия, происходила через иностранные банковские счета, в частности, и экс-жены подозреваемого Оксаны Шишовской.
Добавим, что прокуратура в рамках уголовного преследования Тарпана принимает меры по розыску его активов, в частности, привлекла к этому Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) .