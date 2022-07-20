Тарпан і Росспівробітництво: експерт розповів про російські корені фінансування пам’ятника Катерині ІІ в Одесі

Хто спонсор встановлення пам’ятника

У 2007 році попри протести і навіть попри прохання тодішнього президента України Віктора Ющенка "не відкривати пам'ятники російським царям", монумент Катерині ІІ та її радникам-фаворитам відкрили в Одесі на Катерининській площі.

На сайті компанії "Інкор-груп" зараз вказано, що пам’ятник "встановлено завдяки компанії і меценату Руслану Тарпану" (власник "Інкор-груп" - ред).

Саме тоді, у 2007-му, Тарпан вже був депутатом міськради Одеси від "Прогресивної соціалістичної партії України".

Однак, начальник південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк розповів сайту "Южне.City", що гроші на встановлення пам'ятника були насправді від Росспівробітництва – російського федерального агентства, яке від кінця минулого року перебуває під санкціями в Україні.

Саме тому, на переконання Гуцалюка, такі пам’ятки є маркерами “руського міру” в Одесі.

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“Це було (встановлення пам’ятника - ред.) одним із перших дзвіночків, передвісником цих подій, що ми зараз переживаємо. Тоді була установка: по усій території колишнього Радянського Союзу поставити ці маркери “русского міра”. Своєрідна претензія на ці території.

До речі, гроші на встановлення цього пам'ятника були насправді із одного з російських фондів під назвою “РосСотрудничество”, а не депутата Руслана Тарпана. Міська влада тоді показувала це як відновлення архітектурного ансамблю, але громадськість виступала проти. Власне, тоді ж почалися судові протести, які тривають і досі, а громадяни то вигравали, то програвали ці суди, залежно від політичної кон'юнктури. Станом на сьогодні касаційний суд розглянув справу і знову повернув її на першу інстанцію”, - розповів Сергій Гуцлюк.

Сам же Тарпан особисто стверджував, що є "замовником і меценатом" відновлення пам’ятника Катерині, бо нібито мав таку мрію, ще з юності.

Нагадаємо

Руслан Тарпан наразі є підозрюваним у розкраданні держкоштів на проекті “Глибоководний випуск”. Через це йому заочно обрана міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Із 2017 року Тарпан рахується в розшуку, а переховується від українського правосуддя, за даними прокуратури, в ОАЕ.

На наявність вірогідних зв’язків Тарпана з рф вказувала раніше нардеп Соломія Бобровська. Вона підкреслювала, що

Тарпан “вже давно працює на російські інтереси”, а також є "колаборантом, який прямо і непрямо допомагав російським і проросійським силам в Україні руйнувати Україну зсередини: інформаційно, економічно, політично".