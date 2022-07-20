Тарпан і Росспівробітництво: експерт розповів про російські корені фінансування пам’ятника Катерині ІІ в Одесі

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 28949 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 74010 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 116359 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 167987 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 165861 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 167689 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 145925 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114771 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108003 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 304920 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.5 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 118868 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 88742 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 176088 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 75603 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 63823 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 176088 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 304920 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 566933 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 511101 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 711987 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 32821 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 88742 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 118868 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 141956 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155531 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Тарпан і Росспівробітництво: експерт розповів про російські корені фінансування пам’ятника Катерині ІІ в Одесі

Тарпан і Росспівробітництво: експерт розповів про російські корені фінансування пам’ятника Катерині ІІ в Одесі

Київ • УНН

 • 438968 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Пам’ятник Катерині ІІ в Одесі на фоні повномасштабної війни росії проти України пропонують знести. Петиції з такою ініціативою зібрали на сайті президента потрібну кількість голосів, а аргументів на користь знесення монументу різні експерти та історики із кожним днем наводять все більше. Один з них, що кошти на зведення пам’ятника були з росії, а публічно "меценатом" Катерини ІІ вважається колишній депутат від забороненої вже в україні партії Наталії Вітренко Руслан Тарпан, передає УНН.

Хто спонсор встановлення пам’ятника

У 2007 році попри протести і навіть попри прохання тодішнього президента України Віктора Ющенка "не відкривати пам'ятники російським царям", монумент Катерині ІІ та її радникам-фаворитам відкрили в Одесі на Катерининській площі.

На сайті компанії "Інкор-груп" зараз вказано, що пам’ятник "встановлено завдяки компанії і меценату Руслану Тарпану" (власник "Інкор-груп" - ред).

Саме тоді, у 2007-му, Тарпан вже був депутатом міськради Одеси від "Прогресивної соціалістичної партії України".

Однак, начальник південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк розповів сайту "Южне.City", що гроші на встановлення пам'ятника були насправді від Росспівробітництва – російського федерального агентства, яке від кінця минулого року перебуває під санкціями в Україні.

Саме тому, на переконання Гуцалюка, такі пам’ятки є маркерами “руського міру” в Одесі.

Цитата

“Це було (встановлення пам’ятника - ред.) одним із перших дзвіночків, передвісником цих подій, що ми зараз переживаємо. Тоді була установка: по усій території колишнього Радянського Союзу поставити ці маркери “русского міра”. Своєрідна претензія на ці території.

До речі, гроші на встановлення цього пам'ятника були насправді із одного з російських фондів під назвою “РосСотрудничество”, а не депутата Руслана Тарпана. Міська влада тоді показувала це як відновлення архітектурного ансамблю, але громадськість виступала проти. Власне, тоді ж почалися судові протести, які тривають і досі, а громадяни то вигравали, то програвали ці суди, залежно від політичної кон'юнктури. Станом на сьогодні касаційний суд розглянув справу і знову повернув її на першу інстанцію”, - розповів Сергій Гуцлюк.

Сам же Тарпан особисто стверджував, що є "замовником і меценатом" відновлення пам’ятника Катерині, бо нібито мав таку мрію, ще з юності.

Нагадаємо

Руслан Тарпан наразі є підозрюваним у розкраданні держкоштів на проекті “Глибоководний випуск”. Через це йому заочно обрана міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Із 2017 року Тарпан рахується в розшуку, а переховується від українського правосуддя, за даними прокуратури, в ОАЕ.

На наявність вірогідних зв’язків Тарпана з рф вказувала раніше нардеп Соломія Бобровська. Вона підкреслювала, що
Тарпан “вже давно працює на російські інтереси”, а також є "колаборантом, який прямо і непрямо допомагав російським і проросійським силам в Україні руйнувати Україну зсередини: інформаційно, економічно, політично".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,954.50
Золото
$3,150.90
Tesla
$268.93
Brent
$74.43
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,909.27