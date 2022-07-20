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Тарпан и Россотрудничество: эксперт рассказал о российских корнях финансирования памятника Екатерине II в Одессе

Тарпан и Россотрудничество: эксперт рассказал о российских корнях финансирования памятника Екатерине II в Одессе

Киев • УНН

 • 438965 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Памятник Екатерине II в Одессе на фоне полномасштабной войны россии против Украины предлагают снести. Петиции с такой инициативой собрали на сайте президента нужное количество голосов, а аргументов в пользу сноса монумента разные эксперты и историки с каждым днем приводят все больше. Один из них, что средства на возведение памятника были из россии, а публично "меценатом" Екатерины II считается бывший депутат от запрещенной уже в украине партии Натальи Витренко Руслан Тарпан, передает УНН.

Кто спонсор установки памятника

В 2007 году вопреки протестам и даже несмотря на просьбы тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко "не открывать памятники русским царям", монумент Екатерине II и ее советникам-фаворитам открыли в Одессе на Екатерининской площади.

На сайте компании "Инкор-групп" сейчас указано, что памятник "установлен благодаря компании и меценату Руслану Тарпану" (владелец "Инкор-групп" - ред).

Именно тогда, в 2007 году, Тарпан уже был депутатом горсовета Одессы от "Прогрессивной социалистической партии Украины".

Однако, начальник южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк рассказал сайту "Южное.City", что деньги на установку памятника были на самом деле от Россотрудничества – российского федерального агентства, которое с конца прошлого года находится под санкциями в Украине.

Именно поэтому, по убеждению Гуцалюка, такие памятники являются маркерами “русского мира” в Одессе.

Цитата

“Это было (установка памятника – ред.) одним из первых звонков, предвестником этих событий, которые мы сейчас переживаем. Тогда была установка: по всей территории бывшего Советского Союза поставить эти маркеры “русского мира”. Своеобразная претензия на эти территории.

Кстати, деньги на установку этого памятника были на самом деле из одного из российских фондов под названием “РосСотрудничество”, а не депутата Руслана Тарпана. Городские власти тогда показывали это как восстановление архитектурного ансамбля, но общественность выступала против него. Собственно, тогда же начались судебные протесты, которые продолжаются до сих пор, а граждане то выигрывали, то проигрывали эти суды в зависимости от политической конъюнктуры. По состоянию на сегодняшний день кассационный суд рассмотрел дело и снова вернул его на первую инстанцию ​”, - рассказал Сергей Гуцалюк.

Сам же Тарпан лично утверждал, что является "заказчиком и меценатом" восстановления памятника Екатерине, ведь якобы имел такую ​​мечту, еще с юности.

Напомним

Руслан Тарпан является подозреваемым в хищении госсредств на проекте “Глубоководный выпуск”. Поэтому ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

С 2017 года Тарпан считается в розыске, а скрывается от украинского правосудия, по данным прокуратуры, в ОАЭ.

На наличие вероятных связей Тарпана с рф указывала ранее нардеп Соломия Бобровская. Она подчеркивала, что
Тарпан “уже давно работает на российские интересы”, а также является "коллаборантом, который прямо и косвенно помогал российским и пророссийским силам в Украине разрушать Украину изнутри: информационно, экономически, политически".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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