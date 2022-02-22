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Заочний арешт ексдепутата Руслана Тарпана - у силі: суд не задовольнив апеляцію адвокатів

Заочний арешт ексдепутата Руслана Тарпана - у силі: суд не задовольнив апеляцію адвокатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Минулої п’ятниці Апеляційний суд Одеської області не підтримав апеляцію адвокатів ексбізнесмена Руслана Тарпана, які оскаржували обрання їх підзахисному запобіжного заходу у вигляді заочного тримання під вартою, передає УНН.

Хто такий Тарпан

Руслан Тарпан — головний підозрюваний у справі щодо розкрадання держкоштів на “Глибоководному випуску”. У 2010-му році цим проектом займалися його компанії. І, як наслідок, слідчі встановили привласнення близько 300 млн грн. Усього з держбюджету на реалізацію “випуску” було виділено без проведення тендерної процедури 600 млн гривень.

Тарпана, зокрема, підозрюють у вчиненні таких правопорушень як:

— ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 (організатор вчинення злочину, особа яка утворила організовану групу чи злочинну організацію або керувала нею; видача завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей — ред.),
— ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 358 (підробка офіційних документів — ред.),
— ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою — ред.)
— ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (злочин, вчинений організованою групою; видача завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей — ред.),
— ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (злочин, вчинений організованою групою; підробка документів, вчинена повторно — ред.),
— ч.3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 (злочин, вчинений організованою групою; підробка документів, вчинена повторно, використання завідомо підробленого документа — ред.),
— ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі — ред.),
— ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (закінчений замах на вчинення злочину, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою — ред.) КК України“.

Деталі

Тарпана оголосили у всеукраїнський розшук ще у 2017-му році, однак він покинув межі України. У 2021-у його було оголошено вже у міжнародний розшук за лінією Інтерполу “синім” сповіщенням. А наприкінці грудня прокуратура домоглася обрання запобіжного заходу Тарпану у вигляді заочного тримання під вартою.

Сторона захисту Тарпана подала на це рішення апеляцію, розгляд якої “затягнувся” на майже 2 місяці через неявку адвокатів на засідання з різних причин.

Нагадаємо

У прокуратурі анонсували, що після розгляду апеляційної скарги (стосовно арешту), розпочнуть екстрадицію підозрюваного, який, ймовірно, перебуває на території ОАЕ, Республіки Болгарія або РФ.

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