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Адвокати Тарпана затягують розгляд апеляції, тож має бути реакція суду - юрист

Адвокати Тарпана затягують розгляд апеляції, тож має бути реакція суду - юрист

Київ • УНН

 • 28610 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Адвокати головного підозрюваного у справі “Глибоководного випуску” Руслана Тарпана затягують розгляд апеляції на міру обраного йому запобіжного заходу. Тож суд має реагувати, вважає юрист Юрій Кармазін, повідомляє УНН.

Цитата

“Я переконаний, що це свідоме затягування, яке потребує реакції суду на їх адресу. Апеляція може розглядатися й без присутності адвокатів, якщо вони були повідомлені про засідання належним чином. Хвороба та інше — це не причина відкладати засідання по кілька разів.

Я переконаний, що він (Тарпан — ред.) буде врешті-решт доставлений в Україну (з-за кордону — ред.) та визнаний винним. Ця людина завдала Одесі та Україні загалом величезних збитків і має сидіти у в’язниці. Тому позиція суду мені не зрозуміла. А адвокати в даному випадку порушують правила адвокатської етики”, — заявив юрист.

До теми

Затягуючи розгляд апеляції на арешт Тарпана, захист вочевидь прагне відтермінувати процедуру екстрадиції їх клієнта в Україну.

Адже у прокуратурі анонсували старт екстрадиції після рішення апеляційного суду.

Нагадаємо

Наприкінці грудня минулого року Руслану Тарпану — головному підозрюваному у розкраданні держбюджету під час будівництва проекту “Глибоководний випуск”, обрали міру запобіжного заходу у вигляді заочного тримання під вартою.

Сторона захисту підозрюваного подала апеляцію, розгляд якої триває вже другий місяць. Засідання вже двічі переносилися через неявку адвокатів з різних причин.

Наступне засідання має відбутися 18 лютого.

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