Адвокати Тарпана затягують розгляд апеляції, тож має бути реакція суду - юрист
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Адвокати головного підозрюваного у справі “Глибоководного випуску” Руслана Тарпана затягують розгляд апеляції на міру обраного йому запобіжного заходу. Тож суд має реагувати, вважає юрист Юрій Кармазін, повідомляє УНН.
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“Я переконаний, що це свідоме затягування, яке потребує реакції суду на їх адресу. Апеляція може розглядатися й без присутності адвокатів, якщо вони були повідомлені про засідання належним чином. Хвороба та інше — це не причина відкладати засідання по кілька разів.
Я переконаний, що він (Тарпан — ред.) буде врешті-решт доставлений в Україну (з-за кордону — ред.) та визнаний винним. Ця людина завдала Одесі та Україні загалом величезних збитків і має сидіти у в’язниці. Тому позиція суду мені не зрозуміла. А адвокати в даному випадку порушують правила адвокатської етики”, — заявив юрист.
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Затягуючи розгляд апеляції на арешт Тарпана, захист вочевидь прагне відтермінувати процедуру екстрадиції їх клієнта в Україну.
Адже у прокуратурі анонсували старт екстрадиції після рішення апеляційного суду.
Нагадаємо
Наприкінці грудня минулого року Руслану Тарпану — головному підозрюваному у розкраданні держбюджету під час будівництва проекту “Глибоководний випуск”, обрали міру запобіжного заходу у вигляді заочного тримання під вартою.
Сторона захисту підозрюваного подала апеляцію, розгляд якої триває вже другий місяць. Засідання вже двічі переносилися через неявку адвокатів з різних причин.
Наступне засідання має відбутися 18 лютого.