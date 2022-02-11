Адвокаты Тарпана затягивают рассмотрение апелляции, поэтому должна быть реакция суда - юрист
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Адвокаты главного подозреваемого по делу “Глубоководного выпуска” Руслана Тарпана затягивают рассмотрение апелляции на меру избранной ему меры пресечения. Поэтому суд должен реагировать, считает юрист Юрий Кармазин, сообщает УНН.
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“Я убежден, что это намеренное затягивание, которое требует реакции суда в их адрес. Апелляция может рассматриваться и без присутствия адвокатов, если они были уведомлены о заседании надлежащим образом. Болезнь и прочее — это не причина откладывать заседание по нескольку раз.
Я убежден, что он (Тарпан — ред.) будет в конце концов доставлен в Украину (из-за границы - ред.) и признан виновным. Этот человек нанес Одессе и Украине в целом огромный ущерб и должен сидеть в тюрьме. Поэтому позиция суда мне не понятна. А адвокаты в данном случае нарушают правила адвокатской этики”, — заявил юрист.
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Затягивая рассмотрение апелляции на арест Тарпана, защита явно стремится отсрочить процедуру экстрадиции их клиента в Украину.
Ведь в прокуратуре анонсировали старт экстрадиции после решения апелляционного суда.
Напомним
В конце декабря прошлого года Руслану Тарпану — главному подозреваемому в хищении госбюджета во время строительства проекта “Глубоководный выпуск”, избрали меру пресечения в виде заочного заключения под стражей.
Сторона защиты подозреваемого подала апелляцию, рассмотрение которой длится уже второй месяц. Заседания уже дважды переносились из-за неявки адвокатов по разным причинам.
Следующее заседание должно состояться 18 февраля.