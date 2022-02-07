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Шахед-136

Суд знову переніс розгляд апеляції на заочний арешт ексдепутата Руслана Тарпана

Суд знову переніс розгляд апеляції на заочний арешт ексдепутата Руслана Тарпана

Київ • УНН

 • 13346 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Одеський апеляційний суд вчергове переніс розгляд апеляції на заочний арешт Руслана Тарпана. Наступне судове засідання відбудеться 18 лютого, повідомляє УНН з посиланням на портал Судової влади.

Деталі

Засідання мало відбутися ще минулої п’ятниці. Однак, як повідомили журналістам УНН в Одеській обласній прокуратурі, розгляд скарги адвокатів підозрюваного Руслана Тарпана на обрану йому міру запобіжного заходу у вигляді заочного арешту перенесли через неявку захисників.

Наприкінці грудня Одеська обласна прокуратура домоглася заочного арешту ексдепутата Руслана Тарпана — головного підозрюваного у розкраданні мільйонів з держбюджету під час будування проекту “Глибоководний випуск”. Таку міру запобіжного заходу обрав Київський районний суд Одеси. Адвокати Тарпана подали апеляцію на це рішення, однак вже двічі не з’являються на засідання, отож, розгляд переноситься.

У чому звинувачують Тарпана

Руслан Тарпан — головний підозрюваний у розкраданні держкоштів на проекті “Глибоководний випуск”. Його, зокрема, підозрюють у вчиненні низки правопорушень, а саме:

— ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 (організатор вчинення злочину, особа, яка утворила організовану групу чи злочинну організацію або керувала нею; видача завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей — ред.)
— ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 358 (підробка офіційних документів — ред.)
— ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою — ред.)
— ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (злочин, вчинений організованою групою; видача завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей — ред.)
— ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (злочин, вчинений організованою групою; підробка документів, вчинена повторно — ред.)
— ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 (злочин, вчинений організованою групою; підробка документів, вчинена повторно, використання завідомо підробленого документа — ред.)
— ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі — ред.)
— ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (закінчений замах на вчинення злочину, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою — ред.) КК України.

Екстрадиція з ОАЕ

Тарпан з 2017-го року попри розшук МВС та міжнародний розшук (з 2021 року — ред.) перебуває за кордоном, ймовірно — в ОАЕ. Тому прокурори одразу після розгляду апеляції планують розпочати процес екстрадиції підозрюваного.

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