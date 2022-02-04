В Одесі розглядають апеляцію на заочний арешт розшукуваного Руслана Тарпана
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Сьогодні в Одеському апеляційному суді судді розглядають скаргу адвокатів підозрюваного Руслана Тарпана на обрану йому міру запобіжного заходу у вигляді заочного арешту. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію на сайті суду.
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Апеляцію на рішення Київського районного суду щодо обрання міри запобіжного заходу головному підозрюваному у справі “Глибоководного випуску” Тарпану подали адвокати.
Раніше арешт до Тарпана було застосовано за наполяганням прокурорів, і це дозволить розпочати процедуру його екстрадиції в Україну.
Нагадаємо
Руслан Тарпан — головний підозрюваний у розкраданні держкоштів на проекті “Глибоководний випуск”. Його, зокрема, підозрюють у вчиненні низки правопорушень, а саме:
— ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 (організатор вчинення злочину, особа яка утворила організовану групу чи злочинну організацію або керувала нею; видача завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей — ред.),
— ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 358 (підробка офіційних документів — ред.),
— ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою — ред.)
— ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (злочин, вчинений організованою групою; видача завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей — ред.)
— ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (злочин, вчинений організованою групою; підробка документів, вчинена повторно — ред.)
— ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 (злочин, вчинений організованою групою; підробка документів, вчинена повторно, використання завідомо підробленого документа — ред.)
— ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі — ред.)
— ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (закінчений замах на вчинення злочину, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою — ред.) КК України.
Уже 4 роки Руслан Тарпан переховується від українського правосуддя за кордоном. З 2021 року його оголосили у міжнародний розшук каналами Інтерпол із "синім сповіщенням".
За даними слідства, він може перебувати зараз в ОАЕ чи в Республіці Болгарія.