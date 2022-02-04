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В Одессе рассматривают апелляцию на заочный арест разыскиваемого Руслана Тарпана

В Одессе рассматривают апелляцию на заочный арест разыскиваемого Руслана Тарпана

Киев • УНН

 • 13649 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сегодня в Одесском апелляционном суде судьи рассматривают жалобу адвокатов подозреваемого Руслана Тарпана на избранную ему меру пресечения в виде заочного ареста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию на сайте суда.

Детали

Апелляцию на решение Киевского районного суда об избрании меры пресечения главному подозреваемому по делу “Глубоководного выпуска” Тарпану подали адвокаты.

Ранее арест в отношении Тарпана был применен по настоянию прокуроров, и это позволит начать процедуру его экстрадиции в Украину.

Напомним

Руслан Тарпан — главный подозреваемый в хищении госсредств на проекте “Глубоководный выпуск”. Его, в частности, подозревают в совершении ряда правонарушений, а именно:

- ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 (организатор совершения преступления, лицо, образовавшее организованную группу или преступную организацию или руководившее ею; выдача заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений — ред.),
- ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 358 (подделка официальных документов - ред.),
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой – ред.)
- ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (преступление, совершенное организованной группой; выдача заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений - ред.)
- ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (преступление, совершенное организованной группой; подделка документов, совершенное повторно - ред.)
- ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 (преступление, совершенное организованной группой; подделка документов, совершенная повторно, использование заведомо подложного документа - ред.)
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенные организованной группой или в особо крупном размере – ред.)
- ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (оконченное покушение на совершение преступления, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой – ред.) УК Украины.

Уже 4 года Руслан Тарпан скрывается от украинского правосудия за границей. С 2021 года его объявили в международный розыск по каналам Интерпола с "синим оповещением”.

По данным следствия, он может находиться сейчас в ОАЭ или в Республике Болгария.

Украинские Национальные Новости

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