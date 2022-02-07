Суд вновь перенес рассмотрение апелляции на заочный арест экс-депутата Руслана Тарпана
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Одесский апелляционный суд в очередной раз перенес рассмотрение апелляции на заочный арест Руслана Тарпана. Следующее судебное заседание состоится 18 февраля, сообщает УНН со ссылкой на портал Судебной власти.
Детали
Заседание должно было состояться еще в прошлую пятницу. Однако, как сообщили журналистам УНН в Одесской областной прокуратуре, рассмотрение жалобы адвокатов подозреваемого Руслана Тарпана на избранную ему меру пресечения в виде заочного ареста перенесли из-за неявки защитников.
В конце декабря Одесская областная прокуратура добилась заочного ареста экс-депутата Руслана Тарпана — главного подозреваемого в хищении миллионов из госбюджета во время строительства проекта “Глубоководный выпуск”. Такую меру пресечения избрал Киевский районный суд Одессы. Адвокаты Тарпана подали апелляцию на это решение, однако уже дважды не появляются на заседание, поэтому, рассмотрение переносится.
В чем обвиняют Тарпана
Руслан Тарпан — главный подозреваемый в хищении госсредств на проекте “Глубоководный выпуск”. Его, в частности, подозревают в совершении ряда правонарушений, а именно:
- ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 (организатор совершения преступления, лицо, образовавшее организованную группу или преступную организацию или руководившее ею; выдача заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений - ред.)
- ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 358 (подделка официальных документов – ред.)
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой – ред.)
- ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (преступление, совершенное организованной группой; выдача заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений - ред.)
- ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (преступление, совершенное организованной группой; подделка документов, совершенное повторно - ред.)
- ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 (преступление, совершенное организованной группой; подделка документов, совершенная повторно, использование заведомо подложного документа - ред.)
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенные организованной группой или в особо крупном размере – ред.)
- ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (окончено покушение на совершение преступления, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой – ред.) УК Украины.
Экстрадиция из ОАЭ
Тарпан с 2017-го года несмотря на розыск МВД и международный розыск (с 2021 года — ред.) находится за границей, вероятно, - в ОАЭ. Поэтому прокуроры сразу после рассмотрения апелляции планируют начать процесс экстрадиции подозреваемого.