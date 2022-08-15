Одеський ексдепутат Руслан Тарпан тісно пов’язаний з російськими спецслужбами - історик

Цитата

"Він (Тарпан - ред.) знаходиться вже 4 роки в міжнародному розшуку, в нього однозначно є зв’язки з російським бізнесом, а російський бізнес не може існувати без російської влади.

На мою особисту думку, Тарпан тісно пов’язаний з російськими спецслужбами. Це моя особиста опосередкована думка. Він досі в бігах, за деякими даними перебуває в ОАЕ. Тобто наробив в Одесі пам’ятників і сам чухнув?

Якщо ти такий любитель Одеси, а не якийсь там агент впливу рф, чого ти не в Одесі? Чого тебе розшукують? А де ти такі гроші взяв на реконструкцію Катерининської площі і встановлення цього антиісторичного пам'ятника?" - зауважив Гуцалюк.

Він додав, що Тарпан, на його думку, звів пам’ятник Катерині II через помсту до тодішнього президента Віктора Ющенка.

"Вона (Катерина II - ред.) була поставлена в помсту тодішній нашій владі в особі Ющенка за те, що піднялося питання на весь світ про голодомор – просто помстилися нам за це все, поставили нам на голову оці російські маркери", - пояснив начальник південного відділу Українського інституту національної пам’яті.

Контекст

Ексдепутат Одеської міськради Руслан Тарпан, який розшукується в Україні, називає себе замовником і спонсором зведення пам'ятника російській імператриці Катерині II в Одесі.

Зараз цей монумент пропонують знести як "маркер русского міра".

Також Тарпан був ініціатором встановлення меморіальної дошки на честь росіянина Івана Буніна. Сьогодні цього письменника робоча група Міносвіти України рекомендувала вилучити зі шкільної програми зарубіжної літератури.

Нагадаємо

Тарпан втік з Одеси та України кілька років тому. З 2017 року він переховується від українських правоохоронців за кордоном, ймовірно, в ОАЕ.

Прокуратура має намір екстрадувати його в Україну, зокрема, для притягнення до кримінальної відповідальності у справі "Глибоководного випуску".

Раніше нардеп Соломія Бобровська підкреслювала, що Тарпан “вже давно працює на російські інтереси”, а також є "колаборантом, який прямо і непрямо допомагав російським і проросійським силам в Україні руйнувати Україну зсередини: інформаційно, економічно, політично".

Крім того, Тарпан та один з його російських бізнес-партнерів внесені до бази "Миротворець".