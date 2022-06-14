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В "Миротворце" начали появляться российские бизнес-партнеры бывших украинских политиков

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Бизнес-партнер бывшего депутата одесского горсовета Руслана Тарпана Рамиль Шайдуллин появился в базе "Миротворец", передает УНН со ссылкой на сайт.

Цитата

"Нарушение порядка прохождения таможенного контроля на территории Украины. Российский диверсант в сфере экономики.
Является участником ряда компаний в Украине ("Гранд Отель", "Компас Проект" и "Квартал Руссова") совместно с экс-депутатом, главным подозреваемым по делу хищения миллионов госсредств на проекте "Глубоководный выпуск" Русланом Тарпаном. Помещения в "Гранд Отели" предоставлены для использования телеканала Odesa.Live, входящего в ООО "НЬЮС НЕТВОРК" (указанное на официальном сайте канала), принадлежащее Вадиму Столару", - говорится на сайте.

Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы “рассматривать эту публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином (Шайдуллиным, - ред.) осознанных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений”.

Напомним

Недавно в базе "Миротворец" появился и сам Руслан Тарпан с сообщением о том, что он “находится в розыске как коррупционер и диверсант в сфере экономики. Подозревается в связях с фсб россии".

Кроме совместных бизнес-проектов в Украине, Тарпан и гражданин россии Шайдуллин (уже после начала войны) продолжают отношения и вместе совершают туристические поездки.

Руслан Тарпан еще с 2017 года скрывается за границей. Пока прокуратура занимается подготовкой к его экстрадиции в Украину.

В Украине экс-депутату грозит до 12 лет лишения свободы из-за хищения сотен миллионов грн на проекте "Глубоководный выпуск".

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