У "Миротворці" почали з'являтися російські бізнес-партнери колишніх українських політиків

Цитата

"Порушення порядку проходження митного контролю на території України. Російський диверсант у сфері економіки.

Є учасником низки компаній в Україні ("Гранд Готель", "Компас Проект" та "Квартал Руссова") спільно з ексдепутатом, головним підозрюваним у справі розкрадання мільйонів держкоштів на проекті "Глибоководний випуск" Русланом Тарпаном.

Приміщення в "Гранд Готелі" надані для використання телеканалу Odesa.Live, що входить до ТОВ "НЬЮС НЕТВОРК" (зазначене на офіційному сайті каналу), що належить Вадиму Столару", - йдеться на сайті.

Центр "Миротворець" просить правоохоронні органи “розглядати цю публікацію на сайті як заяву про скоєння цим громадянином (Шайдулліним, - ред.) усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень”.

Нагадаємо

Нещодавно у базі "Миротворець" з’явився й сам Руслан Тарпан із повідомленням про те, що він “перебуває у розшуку як корупціонер та диверсант у сфері економіки. Підозрюється у зв'язках із фсб росії".

Окрім спільних бізнес-проектів в Україні, Тарпан і громадянин рф Шайдуллін ( вже після початку війни) продовжують стосунки та разом здійснюють туристичні поїздки.

Руслан Тарпан ще з 2017 року переховується за кордоном. Наразі прокуратура займається підготовкою до його екстрадиції в Україну.

В Україні ексдепутату загрожує до 12 років позбавлення волі через розкрадання сотень мільйонів грн на проекті "Глибоководний випуск".



