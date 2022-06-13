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Одеського втікача Руслана Тарпана внесли до бази "Миротворець"

Одеського втікача Руслана Тарпана внесли до бази "Миротворець"

Київ • УНН

 • 305992 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Головного підозрюваного у розкраданні держкоштів на проекті “Глибоководний випуск”, одеського ексдепутата Руслана Тарпана внесли до бази “Миротворець”, передає УНН із посиланням на сайт.

Цитата

“(Тарпан, - ред.) перебуває у розшуку як корупціонер та диверсант у сфері економіки. Підозрюється у зв'язках із фсб росії.

У 2017 році прокуратура заявила, що викрила корупційну схему під час будівництва очисних споруд "Глибоководний випуск". Тарпан у кримінальному провадженні за фактом розкрадання понад 300 млн грн на цьому проекті є головним підозрюваним.

У 2017 році він втік з України, зараз ховається в ОАЕ і перебуває в міжнародному розшуку через Інтерпол із синім повідомленням”, - йдеться на сайті.

Окрім того, центр "Миротворець" просить правоохоронні органи “розглядати цю публікацію на сайті як заяву про скоєння цим громадянином (Тарпаном, - ред.) усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень”.

Нагадаємо

Одеські компанії, такі як “Гранд Отель”, “Компас Проект” та “Квартал Руссова”, які прямо чи опосередковано належать Руслану Тарпану, контролюються з росії, бо мають у своєму складі бенефіціара та учасника з паспортом країни-агресора Раміля Шайдулліна.
​​

У Верховній Раді України наразі розпочали підготовку депутатських звернень щодо стану розслідування справ стосовно Тарпана.

Ба більше - експерти та депутати вважають, що його треба внести до списку колаборантів, бо “він давно працює на російські інтереси”.

Тим часом прокуратура вже готує документи щодо екстрадиції Тарпана з-за кордону.

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