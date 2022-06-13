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Одесского беглеца Руслана Тарпана внесли в базу "Миротворец"

Киев • УНН

 • 305991 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Главного подозреваемого в хищении госсредств на проекте “Глубоководный выпуск”, одесского экс-депутата Руслана Тарпана внесли в базу “Миротворец”, передает УНН со ссылкой на сайт.

Цитата

“(Тарпан - ред.) находится в розыске как коррупционер и диверсант в сфере экономики. Подозревается в связях с фсб россии.

В 2017 году прокуратура заявила, что разоблачила коррупционную схему при строительстве очистных сооружений "Глубоководный выпуск". Тарпан в уголовном производстве по факту хищения более 300 млн грн на этом проекте является главным подозреваемым.

В 2017 году он сбежал из Украины, сейчас скрывается в ОАЭ и находится в международном розыске через Интерпол с синим сообщением”, – говорится на сайте.

Кроме того, центр "Миротворец" просит правоохранительные органы “рассматривать эту публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином (Тарпаном, - ред.) осознанных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений”.

Напомним

Одесские компании, такие как “Гранд Отель”, “Компас Проект” и “Квартал Руссова”, прямо или косвенно принадлежащие Руслану Тарпану, контролируются из россии, потому что имеют в своем составе бенефициара и участника с паспортом страны-агрессора Рамиля Шайдуллина.

В Верховной Раде Украины начали подготовку депутатских обращений относительно состояния расследования дел в отношении Тарпана.

Более того, эксперты и депутаты считают, что его нужно внести в список коллаборантов, потому что “он давно работает на российские интересы”.

Тем временем прокуратура уже готовит документы по экстрадиции Тарпана из-за границы.

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