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"Новороби" Тарпана на честь російських діячів – це ідеологічна диверсія в інтересах міфу про "Новоросію" – історик

Київ • УНН

 • 283852 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Те, що робив колишній депутат Одеської міськради Руслан Тарпан з метою прославляння царських та російських діячів, начальник південного відділу українського інституту національної пам’яті Сергій Гуцалюк називає ідеологічною диверсією, яка, не виключено, що й фінансувалася з росії. Про це він зазначив у коментарі УНН.

"Новороби" Тарпана на честь російських діячів – це ідеологічна диверсія в інтересах міфу про "Новоросію" – історик

Деталі

Гуцалюк зауважив, що лобіюючи встановлення монументу російській імператриці Катерині II в Одесі або ж, наприклад, меморіальної дошки російському письменнику Івану Буніну, Тарпан діяв не один. Йому допомагала тодішня керівниця управління культури та туризму Одеської міськради Тетяна Маркова.

Цитата

“Вони (Тарпан та Маркова, - ред.) понаставляли ці маркери за гроші, швидше за все, на мою думку - російські. Ці "пам'ятки" не мають ніякої культурної та історичної цінності. Ми ніколи не піднімали питання по іншим пам’ятникам, які залишилися з царських часів, вони є нейтральними. Ну а ці новороби, які поставлені напередодні агресії, коли розкручували Новоросію, це була однозначно ідеологічна диверсія”, - заявив Гуцалюк.

Контекст

Ексдепутат Одеської міськради Руслан Тарпан, який розшукується в Україні, називає себе замовником і спонсором зведення пам'ятника російській імператриці Катерині II в Одесі. Також він був ініціатором встановлення меморіальної дошки на честь російського письменника Івана Буніна.

Цей письменник є одним із тих, кого робоча група Міносвіти на тлі російської агресії рекомендувала вилучити зі шкільної програми зарубіжної літератури.

Нагадаємо

Пам'ятник Катерині II в Одесі запропонували знести як “маркер русского міра”.

Тарпан же, якого прокуратура має намір екстрадувати в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності у справі "Глибоководного випуску", нібито був головним ініціатором зведення цього пам'ятника.

Також, окремі експерти не виключають, що кошти на Катерину насправді виділялися підсанкційною організацією "росспівробітництво".

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