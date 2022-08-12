"Новоделы" Тарпана в честь российских деятелей – это идеологическая диверсия в интересах мифа о "Новороссии" – историк
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. То, что делал бывший депутат Одесского горсовета Руслан Тарпан с целью прославления царских и российских деятелей, начальник южного отдела украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк называет идеологической диверсией, которая, не исключено, что и финансировалась из россии. Об этом он отметил в комментарии УНН.
Детали
Гуцалюк заметил, что лоббируя установление монумента российской императрице Екатерине II в Одессе или же, например, мемориальной доски русскому писателю Ивану Бунину, Тарпан действовал не один. Ему помогала тогдашняя руководительница управления культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова.
Цитата
“Они (Тарпан и Маркова, – ред.) понаставляли эти маркеры за деньги, скорее всего, по моему мнению – российские. Эти "достопримечательности" не имеют никакой культурной и исторической ценности. Мы никогда не поднимали вопрос по другим памятникам, которые остались с царских времен, они являются нейтральными. Ну а эти новоделы, которые были поставлены накануне агрессии, когда раскручивали Новороссию, это была однозначно идеологическая диверсия", - заявил Гуцалюк.
Контекст
Разыскиваемый в Украине экс-депутат Одесского горсовета Руслан Тарпан называет себя заказчиком и спонсором возведения памятника российской императрице Екатерине II в Одессе. Также он был инициатором установления мемориальной доски в честь русского писателя Ивана Бунина.
Этот писатель является одним из тех, кого рабочая группа Минобразования на фоне российской агрессии рекомендовала изъять из школьной программы зарубежной литературы.
Напомним
Памятник Екатерине II в Одессе предложили снести как “маркер русского мира”.
Тарпан же, которого прокуратура намерена экстрадировать в Украину для привлечения к уголовной ответственности по делу "Глубоководного выпуска", якобы был главным инициатором возведения этого памятника.
Также отдельные эксперты не исключают, что средства на Екатерину действительно выделялись подсанкционной организацией "россотрудничество".