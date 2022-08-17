У Мінкульті прокоментували ідею знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Міністр культури України Олександр Ткаченко підтримав ідею демонтажу пам'ятника Катерині II в Одесі, запропонувавши перенести його на алею радянських пам'яток. Про це Ткаченко повідомив в інтерв'ю онлайн-медіа "Свідомі", повідомляє УНН.
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"У мене очевидна думка: навряд чи його треба залишати. Однак це насамперед має бути рішення одеських депутатів із відповідним зверненням до нас. Якщо воно надійде – не сумнівайтеся, ми дамо згоду”, - заявив міністр.
Ткаченко підкреслив – пам'ятник необов'язково зносити, його можна перенести на алею радянських пам'яток чи віддати до музею.
Контекст
У відповідь на електронну петицію з вимогою знести пам'ятник Катерині ІІ, Президент України Володимир Зеленський доручив Одеській міській раді розглянути це питання.
Авторами петицій (їх було кілька) серед аргументів "за" знесення були наведені дані, що кошти на зведення монумента виділялися з росії через "росспівробітництво", що пам'ятник є "маркером російського миру" і що він прославляє того, хто "сприяв геноциду українського та кримськотатарського народів".
У публічній площині меценатом та ініціатором зведення пам'ятника російській імператриці позиціонував себе колишній одеський депутат (а нині розшукуваний МВС за кримінальними звинуваченнями підозрюваний) Руслан Тарпан.
На думку начальника південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Сергія Гуцалюка, Тарпан міг лише номінально виступати "меценатом" зведення пам'ятника. Фактично ж, вважає Гуцалюк, Катерина II фінансувалася "росспівробітництвом" – російським федеральним агентством, яке з кінця минулого року перебуває під санкціями в Україні.
Нагадаємо
За словами Гуцалюка Тарпан у принципі тісно пов'язаний зі спецслужбами росії і саме з цієї причини міг займатися спорудженням монументів та меморіальних табличок на честь різних російських діячів.