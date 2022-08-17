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В Минкульте прокомментировали идею сноса памятника Екатерине II в Одессе

Киев • УНН

 • 370276 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Министр культуры Украины Александр Ткаченко поддержал идею о демонтаже памятника Екатерине II в Одессе, предложив перенести его на аллею советских памятников. Об этом Ткаченко сообщил в интервью онлайн-медиа "Свідомі", передает УНН.

В Минкульте прокомментировали идею сноса памятника Екатерине II в Одессе

Цитата

«У меня очевидное мнение: вряд ли его нужно оставлять. Однако это в первую очередь должно быть решение одесских депутатов с соответствующим обращением к нам. Если оно поступит – не сомневайтесь, мы дадим согласие», - заявил министр.

Ткаченко подчеркнул - памятник необязательно сносить, его можно перенести на аллею советских памятников или отдать в музей.

Контекст

В ответ на электронную петицию с требованием снести памятник Екатерине ІІ, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Одесскому городскому совету рассмотреть этот вопрос.

Авторами петиций (их было несколько) среди аргументов "за" снос были приведены данные, что средства на возведение монумента выделялись из россии через "россотрудничество", что памятник является "маркером русского мира" и что он прославляет того, кто "способствовал геноциду украинского и крымскотатарского народов".

В публичной плоскости меценатом и инициатором возведения памятника российской императрице позиционировал себя бывший одесский депутат (а нынче разыскиваемый МВД по уголовным обвинениям подозреваемый) Руслан Тарпан.

По мнению начальника южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергея Гуцалюка, Тарпан мог лишь номинально выступать «меценатом» возведения памятника. Фактически же, считает Гуцалюк, Екатерина II финансировалась «россотрудничеством» - российского федерального агентства, которое с конца прошлого года находится под санкциями в Украине.

Напомним

По словам Гуцалюка Тарпан в принципе тесно связан со спецслужбами россии и именно по этой причине мог заниматься сооружением монументов и мемориальных табличек на честь различных российских деятелей.

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