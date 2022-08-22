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"Террористическая война россии в Украине вынесла приговор "сумасшедшей императрице" - ГО об идее сноса памятника Екатерине II

Киев • УНН

 • 194811 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Общественная организация “Зеленый лист” призвала депутатов Одесского горсовета разобраться с вопросом о возможном демонтаже памятника Екатерине II, который был установлен в Одессе при содействии экс-депутата Руслана Тарпана. УНН.

"Террористическая война россии в Украине вынесла приговор "сумасшедшей императрице" - ГО об идее сноса памятника Екатерине II

В ОО подчеркнули – настаивают также на изменении Устава города, в котором повторяется миф об основании Одессы Екатериной II.

Цитата

“Последние месяцы в Одессе не угасают дискуссии вокруг памятника российской императрице Екатерине Второй. Если снести – то почему? Если оставить – то зачем?

Этот спор вокруг одиозного памятника существует давно, еще с момента его вторичной установки в 2007 г. Но если до 24.02.2022 голоса тех, кто категорически возражал против его существования в самом центре Одессы, многими жителями города воспринимались с раздражением, то террористическая война россии в Украине вынесла приговор “безумной императрице” (...)

Вопрос о памятнике должны решить депутаты Одесского горсовета. Они также должны изменить Устав города Одесса, в котором повторяется миф об основании Одессы Екатериной Второй. На этом настаивает ОО “Зеленое лист” после анализа “основного закона” Одессы. А пока одесситы придумывают, что им делать с самим памятником и с Екатерининской площадью, над которой он сегодня высится”, - заявили в организации.

Контекст

В ответ на электронную петицию с требованием снести памятник Екатерине II, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Одесскому городскому совету рассмотреть этот вопрос.

Отреагировали на идею сноса памятника и в Минкульте – там, в частности, поддержали идею демонтажа памятника Екатерине II, предложив перенести его на аллею советских памятников.

Авторами петиций (их было несколько) среди аргументов "за" снос были приведены данные, что средства на возведение монумента выделялись из россии через "россотрудничество", что памятник является "маркером русского мира" и что он прославляет того, кто "способствовал геноциду украинского и крымскотатарского народов".

В публичной плоскости меценатом и инициатором возведения памятника российской императрице позиционировал себя бывший одесский депутат (а ныне разыскиваемый МВД по уголовным обвинениям подозреваемый) Руслан Тарпан.

По мнению начальника южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергея Гуцалюка, Тарпан мог только номинально выступать "меценатом" возведения памятника. Фактически же, считает Гуцалюк, Екатерина II финансировалась "россотрудничеством" – российским федеральным агентством, которое с конца прошлого года находится под санкциями в Украине.

Напомним

По словам Гуцалюка, Тарпан тесно связан со спецслужбами россии и именно по этой причине мог заниматься сооружением монументов и мемориальных табличек в честь разных российских деятелей.

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