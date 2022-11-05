Большинство одесситов поддержали демонтаж памятника Екатерине II: вопрос вынесут на сессию

Отмечается, что завершена процедура подведения итогов голосования, посвященного дальнейшей судьбе памятника Екатерине II, которое проходило на платформе «Социально активный гражданин».

Цитата

«Участие в онлайн-голосовании приняли 7796 человек. В настоящее время процедура подведения итогов электронного голосования завершена. Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади», - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одессе в очередной раз облили краской памятник Екатерине II

Детали

Сообщается, что следующий шаг – вынесение вопроса на ближайшую сессию Одесского городского совета, которая имеет полномочия принять окончательное решение о судьбе памятника.

Мэр Одессы Геннадий Труханов тоже поддержал демонтаж, написав в Facebook, что уже обратился в профильную комиссию горсовета с просьбой провести заседание и подготовить соответствующий проект решения.

«Убежден, что результаты свободного голосования на платформе «Социально активный гражданин» будут учтены депутатами городского совета, за которыми остается принятие окончательного решения. Лично я буду голосовать «За» демонтаж памятника и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад», - написал Труханов.

Он добавил, что в ближайшее время в этом вопросе будет поставлена ​​окончательная точка.

Дополнение

Общественная организация “Зеленое письмо” призвала депутатов Одесского горсовета разобраться с вопросом о возможном демонтаже памятника Екатерине II, который был установлен в Одессе.

В ответ на электронную петицию с требованием снести памятник Екатерине II Президент Украины Владимир Зеленский поручил Одесскому городскому совету рассмотреть этот вопрос.

Отреагировали на идею сноса памятника и в Минкульте – там, в частности, поддержали идею демонтажа Екатерины II, предложив перенести его на аллею советских памятников.

Авторами петиций (их было несколько) среди аргументов "за" снос были приведены данные, что средства на возведение монумента выделялись из россии через "россотрудничество", что памятник является "маркером русского мира" и что он прославляет того, кто "способствовал геноциду украинского и крымскотатарского народов".