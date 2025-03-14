Більше не фортеця: у кварталах москви виявлено залишки ракет російських систем ППО після появи невідомих дронів - ЦПД
Київ • УНН
Московський регіон атакували невідомі дрони. Залишки ракет ППО знайдено в житлових кварталах. росія втратила багато РЛС та пускових установок, але навіть це не рятує москву.
Московський регіон зазнав атаки невідомих безпілотників цього ранку. Попри засоби ппо та декілька ліній оборони російської столиці, ставка не спрацьовує. Про це розповів у своєму ТГ-каналі Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації РНБО.
Деталі
Московський регіон зазнав атаки невідомих безпілотників цього ранку. Було пошкоджено низку об'єктів, працювала ппо, внаслідок чого залишки ракет російських систем знаходили в житлових кварталах.
Український посадовець зазначив, що москва більше не є фортецею, попри те, що "путін оголив низку ділянок росії і перемістив засоби ппо під москву, зробивши декілька ліній оборони російської столиці".
Також у дописі ідеться про те, що росія втратила чимало рлс та пускових, таких як С-400, Панцир-С1 біля ЛБЗ, в Криму та регіонах росії - вони вибивалися, утворився дефіцит через що низка стратегічних об‘єктів лишаються неприкритими. Але навіть попри це головна ставка путіна - москва. Втім, і ця ставка не спрацьовує.
Російська ппо все активніше пробивається і буде пробиватися більше, технології розвиваються.
Нагадаємо
У москві пролунав вибух у житловому будинку після атаки безпілотника. Кілька російських аеропортів тимчасово припинили роботу через загрозу атак дронів.
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