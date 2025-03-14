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Більше не фортеця: у кварталах москви виявлено залишки ракет російських систем ППО після появи невідомих дронів - ЦПД

Київ • УНН

 • 16161 перегляди

Московський регіон атакували невідомі дрони. Залишки ракет ППО знайдено в житлових кварталах. росія втратила багато РЛС та пускових установок, але навіть це не рятує москву.

Більше не фортеця: у кварталах москви виявлено залишки ракет російських систем ППО після появи невідомих дронів - ЦПД

Московський регіон зазнав атаки невідомих безпілотників цього ранку. Попри засоби ппо та декілька ліній оборони російської столиці, ставка не спрацьовує. Про це розповів у своєму ТГ-каналі Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації РНБО.

Деталі

Московський регіон зазнав атаки невідомих безпілотників цього ранку. Було пошкоджено низку об'єктів, працювала ппо, внаслідок чого залишки ракет російських систем знаходили в житлових кварталах.

 - ідеться у дописі керівника ЦПД.

Український посадовець зазначив, що москва більше не є фортецею, попри те, що "путін оголив низку ділянок росії і перемістив засоби ппо під москву, зробивши декілька ліній оборони російської столиці".

Також у дописі ідеться про те, що росія втратила чимало рлс та пускових, таких як С-400, Панцир-С1 біля ЛБЗ, в Криму та регіонах росії - вони вибивалися, утворився дефіцит через що низка стратегічних об‘єктів лишаються неприкритими. Але навіть попри це головна ставка путіна - москва. Втім, і ця ставка не спрацьовує. 

Російська ппо все активніше пробивається і буде пробиватися більше, технології розвиваються.

- наголошує ЦПД.

Нагадаємо

У москві пролунав вибух у житловому будинку після атаки безпілотника. Кілька російських аеропортів тимчасово припинили роботу через загрозу атак дронів.

Низка міст рф опинилися під атакою дронів, є пошкодження "нежитлових об'єктів". В аеропортах саратова і волгограда були обмеження на авіасполучення через загрозу.

СБУ завдала ударів по двох газокомпресорних станціях у тамбовській та саратовській областях, а також по складу ракет С-300/С-400 у бєлгородській області. Це завдало збитків бюджету рф.

У РНБО заявили, що переговори в Джидді зламали стратегію рф. Якщо росія не погодиться на припинення вогню, то остаточно стане зрозуміло, що вона є головним злочинцем.

Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ11.02.25, 10:43 • 27780 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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