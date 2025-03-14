Дрони СБУ атакували газокомпресорні станції та склад ракет С-300/С-400 в рф

Дрони СБУ уразили дві газокомпресорні станції та склад ворожих ракет до комплексів С-300/С-400 на території росії, повідомило УНН поінформоване джерело в спецслужбах.

Деталі

Днями чергова "бавовна" від СБУ "розквітла" на росії - далекобійні дрони Служби безпеки завітали до газокомпресорних станцій "Давидовская" (тамбовська область) та "Новопетровская" (саратовська область) - розповіло джерело УНН.

На відео видно влучання дронів у промислове обладнання станцій та потужні вибухи.

Також, за даними джерела, дрони СБУ уразили польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 поблизу населеного пункту Радьковка (бєлгородська область). Після влучання розпочалася активна детонація боєприпасів.

"СБУ провела ще одну успішну спецоперацію на території ворога, яка завдала суттєвих збитків бюджету рф, зменшила можливості фінансувати війну проти України та військовий потенціал російської армії", - додало поінформоване джерело в СБУ.

У москві стався вибух у житловому будинку після атаки дрона, аеропорти закриті