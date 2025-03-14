Дроны СБУ атаковали газокомпрессорные станции и склад ракет С-300/С-400 в рф
Киев • УНН
СБУ нанесла удары по двум газокомпрессорным станциям в тамбовской и саратовской областях, а также по складу ракет С-300/С-400 в белгородской области. Это нанесло ущерб бюджету рф.
Дроны СБУ поразили две газокомпрессорные станции и склад вражеских ракет к комплексам С-300/С-400 на территории россии, сообщил УНН информированный источник в спецслужбах.
Детали
На днях очередной "хлопок" от СБУ "расцвел" на россии - дальнобойные дроны Службы безопасности посетили газокомпрессорные станции "Давыдовская" (тамбовская область) и "Новопетровская" (саратовская область)
На видео видно попадание дронов в промышленное оборудование станций и мощные взрывы.
Также, по данным источника, дроны СБУ поразили полевой склад ракет для комплексов С-300/С-400 вблизи населенного пункта Радьковка (белгородская область). После попадания началась активная детонация боеприпасов.
"СБУ провела еще одну успешную спецоперацию на территории врага, которая нанесла существенный ущерб бюджету рф, уменьшила возможности финансировать войну против Украины и военный потенциал российской армии", - добавил информированный источник в СБУ.
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