російські міста під атакою дронів: пошкоджено об'єкти, авіасполучення обмежено
Київ • УНН
Низка міст рф опинилися під атакою дронів, є пошкодження "нежитлових об'єктів". В аеропортах саратова і волгограда були обмеження на авіасполучення через загрозу.
В аеропортах саратова і волгограда запроваджено обмеження щодо авіатранспорту, призупиняли авіасполучення. По даним мо рф, майже 80 дронів було зафіксовано у 6 російських областях.
Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
російські області під атакою безпілотників. Станом на зараз відомо про пошкодження "нежитлових об'єктів" у саратові.
Унаслідок атаки БПЛА є пошкодження нежитлових об'єктів у Петровському районі. Працює система оповіщення. Попередньо, постраждалих немає
Також було введено обмеження на авіасполучення.
В аеропортах Саратова і Волгограда запроваджено обмеження на приймання і випуск повітряних суден
Ось як прокоментували події у рф в РНБО:
Вказується, що у районі інциденту з БПЛА, про які повідомляють росЗМІ, знаходиться нафтопереробний завод із значною потужністю переробки.
Там є Саратовський НПЗ із потужністю переробки близько 7 млн тонн нафти на рік. Він виробляє авіаційне паливо, дизель та мастильні матеріали, які забезпечують військову техніку.
За даними міністерства оборони росії, за минулу добу, на 6 областями рф, ппо намагалася стримати 77 безпілотних літальних апаратів: 30 БпЛА – над територією брянської області, 25 БпЛА – над територією калузької області, шість БпЛА над територією курської області, шість БпЛА – над територією Воронезької області, п'ять БпЛА – над територією ростовської області, п'ять БпЛА – над територією білгородської області.
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В Одеській області внаслідок атаки дронів горіли гараж в Одеському районі та будівля медзакладу в Білгород-Дністровському районі. Загиблих та постраждалих немає.
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