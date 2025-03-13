российские города под атакой дронов: повреждены объекты, авиасообщение ограничено

В аэропортах саратова и волгограда введены ограничения на авиатранспорт, приостанавливали авиасообщение. По данным мо рф, почти 80 дронов было зафиксировано в 6 российских областях.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

российские области под атакой беспилотников. По состоянию на сейчас известно о повреждении "нежилых объектов" в саратове.

В результате атаки БПЛА есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе. Работает система оповещения. Предварительно, пострадавших нет

Также были введены ограничения на авиасообщение.

В аэропортах Саратова и Волгограда введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Вот как прокомментировали события в рф в СНБО:

Указывается, что в районе инцидента с БПЛА, о которых сообщают росСМИ, находится нефтеперерабатывающий завод со значительной мощностью переработки.

Там есть Саратовский НПЗ с мощностью переработки около 7 млн тонн нефти в год. Он производит авиационное топливо, дизель и смазочные материалы, которые обеспечивают военную технику.