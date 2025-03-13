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российские города под атакой дронов: повреждены объекты, авиасообщение ограничено

Киев • УНН

 • 21736 просмотра

Ряд городов рф оказались под атакой дронов, есть повреждения "нежилых объектов". В аэропортах Саратова и Волгограда были ограничения на авиасообщение из-за угрозы.

российские города под атакой дронов: повреждены объекты, авиасообщение ограничено

В аэропортах саратова и волгограда введены ограничения на авиатранспорт, приостанавливали авиасообщение. По данным мо рф, почти 80 дронов было зафиксировано в 6 российских областях.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

российские области под атакой беспилотников. По состоянию на сейчас известно о повреждении "нежилых объектов" в саратове.

В результате атаки БПЛА есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе. Работает система оповещения. Предварительно, пострадавших нет

- написал губернатор саратовской области роман бусаргин.

Также были введены ограничения на авиасообщение.

В аэропортах Саратова и Волгограда введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов

- информирует росавиация.

Вот как прокомментировали события в рф в СНБО:

Указывается, что в районе инцидента с БПЛА, о которых сообщают росСМИ, находится нефтеперерабатывающий завод со значительной мощностью переработки.

Там есть Саратовский НПЗ с мощностью переработки около 7 млн тонн нефти в год. Он производит авиационное топливо, дизель и смазочные материалы, которые обеспечивают военную технику.

- сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По данным министерства обороны россии, за минувшие сутки, на 6 областями рф, ппо пыталась сдержать 77 беспилотных летательных аппаратов: 30 БпЛА – над территорией брянской области, 25 БпЛА – над территорией калужской области, шесть БпЛА над территорией курской области, шесть БпЛА – над территорией Воронежской области, пять БпЛА – над территорией ростовской области, пять БпЛА – над территорией белгородской области.

Напомним

В Одесской области в результате атаки дронов горели гараж в Одесском районе и здание медучреждения в Белгород-Днестровском районе. Погибших и пострадавших нет.

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Игорь Тележников

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