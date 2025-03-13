В Херсоне в результате обстрела российских войск погибла женщина: в городе перебои с газом
Киев • УНН
российские войска обстреляли Херсон, в результате чего погибла 42-летняя женщина. В результате артобстрела она получила травмы несовместимые с жизнью.
Войска рф обстреляли Херсон, в результате чего погибла женщина. Об этом в Telegram сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, пше УНН.
российские террористы убили еще одного гражданского человека в Херсоне. В результате артобстрела 42-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью
Кроме того, начальник МВА сообщил о снижении давления в газовой системе Днепровского района города.
В четверг, 13 марта, с 06:00 в районе ХБК (Херсонского хлопчатобумажного комбината. - ред.) от ул. Университетская/Черноморская (вниз) до улицы Залаэгерсег - временно будет снижено давление в системе газоснабжения
В администрации попросили местных жителей придерживаться следующих мер безопасности:
- не отапливать помещения газовыми плитами;
- не оставлять включенные газовые приборы без присмотра.
Следите за обновлениями информации о стабилизации работы системы
Напомним
В ночь на 13 марта российские войска осуществили массированные обстрелы Херсона. Глава ГВА призвал жителей города оставаться в укрытиях для их безопасности.