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В Херсоне в результате обстрела российских войск погибла женщина: в городе перебои с газом

Киев • УНН

 • 29840 просмотра

российские войска обстреляли Херсон, в результате чего погибла 42-летняя женщина. В результате артобстрела она получила травмы несовместимые с жизнью.

В Херсоне в результате обстрела российских войск погибла женщина: в городе перебои с газом

Войска рф обстреляли Херсон, в результате чего погибла женщина. Об этом в Telegram сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, пше УНН.

российские террористы убили еще одного гражданского человека в Херсоне. В результате артобстрела 42-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью

- говорится в сообщении.

Кроме того, начальник МВА сообщил о снижении давления в газовой системе Днепровского района города.

В четверг, 13 марта, с 06:00 в районе ХБК (Херсонского хлопчатобумажного комбината. - ред.) от ул. Университетская/Черноморская (вниз) до улицы Залаэгерсег - временно будет снижено давление в системе газоснабжения

- отметил Мрочко.

В администрации попросили местных жителей придерживаться следующих мер безопасности:

  • не отапливать помещения газовыми плитами;
    • не оставлять включенные газовые приборы без присмотра.

      Следите за обновлениями информации о стабилизации работы системы

      - добавил Мрочко.

      Напомним

      В ночь на 13 марта российские войска осуществили массированные обстрелы Херсона. Глава ГВА призвал жителей города оставаться в укрытиях для их безопасности.

      Ольга Розгон

      Ольга Розгон

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