Війська рф масовано обстрілюють Херсон - МВА
Київ • УНН
У ніч на 13 березня російські війська здійснили масовані обстріли Херсона. Голова МВА закликав мешканців міста залишатися в укриттях задля їхньої безпеки.
У ніч проти 13 березня російські загарбники завдали по Херсону масованих ударів. Мешканців просять перебувати в укриттях. Про це повідомляє очільник Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, передає УНН.
Херсон перебуває під масовим обстрілом ворога!
Мрачко закликав мешканців Херсона не залишати укриття задля своєї безпеки через російські удари по місту.
Нагадаємо
12 березня російські окупанти атакували дроном 61-річного херсонця на балконі. Чоловіка з численними травмами госпіталізовано, медики оцінюють його стан як середній.