Війська рф масовано обстрілюють Херсон - МВА

У ніч проти 13 березня російські загарбники завдали по Херсону масованих ударів. Мешканців просять перебувати в укриттях. Про це повідомляє очільник Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, передає УНН.

Херсон перебуває під масовим обстрілом ворога! - йдеться у повідомленні.

Мрачко закликав мешканців Херсона не залишати укриття задля своєї безпеки через російські удари по місту.

Нагадаємо

12 березня російські окупанти атакували дроном 61-річного херсонця на балконі. Чоловіка з численними травмами госпіталізовано, медики оцінюють його стан як середній.