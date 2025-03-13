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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Війська рф масовано обстрілюють Херсон - МВА

Київ • УНН

 • 35024 перегляди

У ніч на 13 березня російські війська здійснили масовані обстріли Херсона. Голова МВА закликав мешканців міста залишатися в укриттях задля їхньої безпеки.

Війська рф масовано обстрілюють Херсон - МВА

У ніч проти 13 березня російські загарбники завдали по Херсону масованих ударів. Мешканців просять перебувати в укриттях. Про це повідомляє очільник Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, передає УНН.

Херсон перебуває під масовим обстрілом ворога!

- йдеться у повідомленні.

Мрачко закликав мешканців Херсона не залишати укриття задля своєї безпеки через російські удари по місту.

Нагадаємо

12 березня російські окупанти атакували дроном 61-річного херсонця на балконі. Чоловіка з численними травмами госпіталізовано, медики оцінюють його стан як середній.

Ольга Розгон

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