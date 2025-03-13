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Войска рф массированно обстреливают Херсон - ГВА

Киев • УНН

 • 35022 просмотра

В ночь на 13 марта российские войска совершили массированные обстрелы Херсона. Глава ГВА призвал жителей города оставаться в укрытиях для их безопасности.

Войска рф массированно обстреливают Херсон - ГВА

В ночь на 13 марта российские захватчики нанесли по Херсону массированные удары. Жителей просят находиться в укрытиях. Об этом сообщает глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Херсон находится под массовым обстрелом врага!

- говорится в сообщении.

Мрачко призвал жителей Херсона не покидать укрытия ради своей безопасности из-за российских ударов по городу.

Напомним

12 марта российские оккупанты атаковали дроном 61-летнего херсонца на балконе. Мужчина с многочисленными травмами госпитализирован, медики оценивают его состояние как среднее.

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