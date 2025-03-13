Войска рф массированно обстреливают Херсон - ГВА
Киев • УНН
В ночь на 13 марта российские войска совершили массированные обстрелы Херсона. Глава ГВА призвал жителей города оставаться в укрытиях для их безопасности.
В ночь на 13 марта российские захватчики нанесли по Херсону массированные удары. Жителей просят находиться в укрытиях. Об этом сообщает глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Херсон находится под массовым обстрелом врага!
Мрачко призвал жителей Херсона не покидать укрытия ради своей безопасности из-за российских ударов по городу.
Напомним
12 марта российские оккупанты атаковали дроном 61-летнего херсонца на балконе. Мужчина с многочисленными травмами госпитализирован, медики оценивают его состояние как среднее.