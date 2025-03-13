У Херсоні внаслідок обстрілу російських військ загинула жінка: у місті перебої з газом
Київ • УНН
російські війська обстріляли Херсон, в результаті чого загинула 42-річна жінка. Внаслідок артобстрілу вона отримала травми несумісні з життям.
Війська рф обстріляли Херсон внаслідок чого загинула жінка. Про це у Telegram повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, пше УНН.
російські терористи вбили ще одну цивільну людину у Херсоні. Внаслідок артобстрілу 42-річна жінка отримала травми, несумісні з життям
Крім того, начальник МВА повідомив про зниження тиску в газовій системі Дніпровського району міста.
У четвер, 13 березня, з 06:00 в районі ХБК (Херсонського бавовняного комбінату. - ред.) від вул. Університетська/Чорноморська (вниз) до вулиці Залаегерсег - тимчасово буде знижено тиск в системі газопостачання
В адміністрації попросили місцевих жителів дотримуватись наступних безпекових заходів:
- не опалювати приміщення газовими плитами;
- не залишати увімкнені газові прилади без нагляду.
Слідкуйте за оновленнями інформації про стабілізацію роботи системи
Нагадаємо
У ніч на 13 березня російські війська здійснили масовані обстріли Херсона. Голова МВА закликав мешканців міста залишатися в укриттях задля їхньої безпеки.