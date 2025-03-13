У Херсоні внаслідок обстрілу російських військ загинула жінка: у місті перебої з газом

Війська рф обстріляли Херсон внаслідок чого загинула жінка. Про це у Telegram повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, пше УНН.

російські терористи вбили ще одну цивільну людину у Херсоні. Внаслідок артобстрілу 42-річна жінка отримала травми, несумісні з життям - йдеться у дописі.

Крім того, начальник МВА повідомив про зниження тиску в газовій системі Дніпровського району міста.

У четвер, 13 березня, з 06:00 в районі ХБК (Херсонського бавовняного комбінату. - ред.) від вул. Університетська/Чорноморська (вниз) до вулиці Залаегерсег - тимчасово буде знижено тиск в системі газопостачання - зазначив Мрочко.

В адміністрації попросили місцевих жителів дотримуватись наступних безпекових заходів:

не опалювати приміщення газовими плитами;

не залишати увімкнені газові прилади без нагляду.

Слідкуйте за оновленнями інформації про стабілізацію роботи системи - додав Мрочко.

Нагадаємо

У ніч на 13 березня російські війська здійснили масовані обстріли Херсона. Голова МВА закликав мешканців міста залишатися в укриттях задля їхньої безпеки.