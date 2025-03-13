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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У Херсоні внаслідок обстрілу російських військ загинула жінка: у місті перебої з газом

Київ • УНН

 • 29848 перегляди

російські війська обстріляли Херсон, в результаті чого загинула 42-річна жінка. Внаслідок артобстрілу вона отримала травми несумісні з життям.

У Херсоні внаслідок обстрілу російських військ загинула жінка: у місті перебої з газом

Війська рф обстріляли Херсон внаслідок чого загинула жінка. Про це у Telegram повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, пше УНН.

російські терористи вбили ще одну цивільну людину у Херсоні. Внаслідок артобстрілу 42-річна жінка отримала травми, несумісні з життям

- йдеться у дописі.

Крім того, начальник МВА повідомив про зниження тиску в газовій системі Дніпровського району міста.

У четвер, 13 березня, з 06:00 в районі ХБК (Херсонського бавовняного комбінату. - ред.) від вул. Університетська/Чорноморська (вниз) до вулиці Залаегерсег - тимчасово буде знижено тиск в системі газопостачання

- зазначив Мрочко.

В адміністрації попросили місцевих жителів дотримуватись наступних безпекових заходів:

  • не опалювати приміщення газовими плитами;
    • не залишати увімкнені газові прилади без нагляду.

      Слідкуйте за оновленнями інформації про стабілізацію роботи системи

      - додав Мрочко.

      Нагадаємо

      У ніч на 13 березня російські війська здійснили масовані обстріли Херсона. Голова МВА закликав мешканців міста залишатися в укриттях задля їхньої безпеки.

      Ольга Розгон

      Ольга Розгон

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