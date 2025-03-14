Больше не крепость: в кварталах москвы обнаружены остатки ракет российских систем ПВО после появления неизвестных дронов - ЦПД

Московский регион атаковали неизвестные дроны. Остатки ракет ПВО найдены в жилых кварталах. Россия потеряла много РЛС и пусковых установок, но даже это не спасает Москву.

Московский регион подвергся атаке неизвестных беспилотников этим утром. Несмотря на средства ПВО и несколько линий обороны российской столицы, ставка не срабатывает. Об этом рассказал в своем ТГ-канале Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО. Детали Московский регион подвергся атаке неизвестных беспилотников этим утром. Был поврежден ряд объектов, работала ПВО, в результате чего остатки ракет российских систем находили в жилых кварталах. - говорится в сообщении руководителя ЦПД. Украинский чиновник отметил, что Москва больше не является крепостью, несмотря на то, что "путин оголил ряд участков россии и переместил средства ПВО под москву, сделав несколько линий обороны российской столицы". Также в сообщении говорится о том, что Россия потеряла немало РЛС и пусковых, таких как С-400, Панцирь-С1 возле ЛБЗ, в Крыму и регионах россии - они выбивались, образовался дефицит, из-за чего ряд стратегических объектов остаются неприкрытыми. Но даже несмотря на это, главная ставка путина - москва. Впрочем, и эта ставка не срабатывает. Российская ПВО все активнее пробивается и будет пробиваться больше, технологии развиваются. - отмечает ЦПД. Напомним В москве прогремел взрыв в жилом доме после атаки беспилотника. Несколько российских аэропортов временно прекратили работу из-за угрозы атак дронов. Ряд городов рф оказались под атакой дронов, есть повреждения "нежилых объектов". В аэропортах Саратова и Волгограда были ограничения на авиасообщение из-за угрозы. СБУ нанесла удары по двум газокомпрессорным станциям в тамбовской и саратовской областях, а также по складу ракет С-300/С-400 в белгородской области. Это нанесло ущерб бюджету рф. В СНБО заявили, что переговоры в Джидде сломали стратегию рф. Если россия не согласится на прекращение огня, то окончательно станет понятно, что она является главным преступником. Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ