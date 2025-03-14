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Больше не крепость: в кварталах москвы обнаружены остатки ракет российских систем ПВО после появления неизвестных дронов - ЦПД

Киев • УНН

 • 16157 просмотра

Московский регион атаковали неизвестные дроны. Остатки ракет ПВО найдены в жилых кварталах. Россия потеряла много РЛС и пусковых установок, но даже это не спасает Москву.

Больше не крепость: в кварталах москвы обнаружены остатки ракет российских систем ПВО после появления неизвестных дронов - ЦПД

Московский регион подвергся атаке неизвестных беспилотников этим утром. Несмотря на средства ПВО и несколько линий обороны российской столицы, ставка не срабатывает. Об этом рассказал в своем ТГ-канале Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО.

Детали

Московский регион подвергся атаке неизвестных беспилотников этим утром. Был поврежден ряд объектов, работала ПВО, в результате чего остатки ракет российских систем находили в жилых кварталах.

 - говорится в сообщении руководителя ЦПД.

Украинский чиновник отметил, что Москва больше не является крепостью, несмотря на то, что "путин оголил ряд участков россии и переместил средства ПВО под москву, сделав несколько линий обороны российской столицы".

Также в сообщении говорится о том, что Россия потеряла немало РЛС и пусковых, таких как С-400, Панцирь-С1 возле ЛБЗ, в Крыму и регионах россии - они выбивались, образовался дефицит, из-за чего ряд стратегических объектов остаются неприкрытыми. Но даже несмотря на это, главная ставка путина - москва. Впрочем, и эта ставка не срабатывает.

Российская ПВО все активнее пробивается и будет пробиваться больше, технологии развиваются.

- отмечает ЦПД.

Напомним

В москве прогремел взрыв в жилом доме после атаки беспилотника. Несколько российских аэропортов временно прекратили работу из-за угрозы атак дронов.

Ряд городов рф оказались под атакой дронов, есть повреждения "нежилых объектов". В аэропортах Саратова и Волгограда были ограничения на авиасообщение из-за угрозы.

СБУ нанесла удары по двум газокомпрессорным станциям в тамбовской и саратовской областях, а также по складу ракет С-300/С-400 в белгородской области. Это нанесло ущерб бюджету рф.

В СНБО заявили, что переговоры в Джидде сломали стратегию рф. Если россия не согласится на прекращение огня, то окончательно станет понятно, что она является главным преступником.

Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ11.02.25, 10:43 • 27779 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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