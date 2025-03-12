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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У РНБО розповіли, як дії рф ще раз підтвердять її статус "головного злочинця"

Київ • УНН

 • 62789 перегляди

У РНБО заявили, що переговори в Джидді зламали стратегію рф. Якщо росія не погодиться на припинення вогню, то остаточно стане зрозуміло, що вона є головним злочинцем.

У РНБО розповіли, як дії рф ще раз підтвердять її статус "головного злочинця"

Центр протидії дезінформації зазначає, що результати переговорів у Джидді зламали стратегію росії і наразі пропагандистський наратив ворога на Захід побудований  навколо тези "Україна не хоче миру". Про це передає УНН із посиланням на допис Андрія Коваленко, керівника Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. 

Деталі

Весь російський пропагандистський наратив на Захід побудований зараз навколо тези "Україна не хоче миру". Вчора в Джидді вдалося остаточно зламати росіянам цю концепцію, в яку вони вже вбухали і гроші, і пропагандистські сили.

- пише керівник ЦПД РНБО.

За словами Андрія Коваленко, якщо у росії будуть тягнути час чи не погодяться на припинення вогню, може бути зроблено відповідний висновок:

Для всіх остаточно стане аксіомою, що виключно росія була, є і лишається головним злочинцем.

 - ідеться у дописі ЦПД РНБО.

Нагадаємо

Попри заяви росії про здатність продовжувати воювати, в російській економіці спостерігаються масштабні проблеми, стверджує Центр протидії дезінформації.

Влада рф витратила понад 8 трильйонів рублів за два місяці. Дефіцит бюджету досяг 1,3% ВВП, що вдвічі більше запланованого на рік.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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