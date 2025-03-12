В СНБО рассказали, как действия рф еще раз подтвердят ее статус "главного преступника"
Киев • УНН
В СНБО заявили, что переговоры в Джидде сломали стратегию рф. Если россия не согласится на прекращение огня, то окончательно станет понятно, что она является главным преступником.
Центр противодействия дезинформации отмечает, что результаты переговоров в Джидде сломали стратегию россии и сейчас пропагандистский нарратив врага на Запад построен вокруг тезиса "Украина не хочет мира". Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение Андрея Коваленко, руководителя Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Детали
Весь российский пропагандистский нарратив на Запад построен сейчас вокруг тезиса "Украина не хочет мира". Вчера в Джидде удалось окончательно сломать россиянам эту концепцию, в которую они уже вбухали и деньги, и пропагандистские силы.
По словам Андрея Коваленко, если в россии будут тянуть время или не согласятся на прекращение огня, может быть сделан соответствующий вывод:
Для всех окончательно станет аксиомой, что исключительно россия была, есть и остается главным преступником.
Напомним
Несмотря на заявления россии о способности продолжать воевать, в российской экономике наблюдаются масштабные проблемы, утверждает Центр противодействия дезинформации.
Власти рф потратили более 8 триллионов рублей за два месяца. Дефицит бюджета достиг 1,3% ВВП, что вдвое больше запланированного на год.