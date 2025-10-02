$41.220.08
Ексклюзив
12:31 • 5788 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
09:13 • 17035 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 25676 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 27714 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 26083 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 43048 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
2 жовтня, 03:16 • 20832 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 21470 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 38208 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 56236 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
білорусь відновила експорт бензину до рф після річної паузи, посилюється військова співпраця - розвідка

Київ • УНН

 • 602 перегляди

Служба зовнішньої розвідки України повідомила про відновлення поставок білоруського бензину до росії через Петербурзьку біржу після майже річної перерви. Це відбувається на тлі високого попиту в рф та зростання обсягів продажів нафтопродуктів. Одночасно Білорусь та росія поглиблюють військово-промислову співпрацю.

білорусь відновила експорт бензину до рф після річної паузи, посилюється військова співпраця - розвідка

Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що на тлі високого попиту та позапланових зупинок нафтопереробних заводів у росії відновилися поставки бензину з білорусі через Петербурзьку біржу. Це сталося після майже річної перерви, що розпочалася восени 2024 року. Про це СЗР повідомила в Телеграм, пише УНН

Деталі

За даними розвідки, з липня по вересень 2025 року на торгах реалізовано 96,9 тис. тонн білоруських нафтопродуктів – на 36 % більше, ніж в аналогічний період попереднього року. При цьому у вересні продажі бензину з білоруських НПЗ зросли на 168 % порівняно з серпнем, а дизельного пального – на 83 %.

Паралельно росія та білорусь продовжують тісно співпрацювати у військово-промисловій сфері. На виставці "ІННОПРОМ. білорусь" оршанське підприємство "Кідма тек", відоме виробництвом автоматів, снайперських гвинтівок, глушників, патронів та оптики, уклало контракт із російським Тульським патронним заводом.

МЗС Естонії закликало громадян утриматися від поїздок до білорусі30.09.25, 01:43 • 7162 перегляди

Офіційно контракт позиціонується як постачання продукції цивільного призначення, проте, за даними розвідки та раніше оприлюдненою інформацією, "Кідма тек" фактично працює на військові потреби. Обидва підприємства перебувають під міжнародними санкціями.

Розвідка зазначає, що москва дедалі активніше використовує білоруські ресурси для підтримки російської економіки та оборонного сектору, покриваючи власні критичні потреби за рахунок сусідньої держави.

лукашенко пригрозив "миттєвою відповіддю", коментуючи можливість збивання російських літаків поблизу кордонів НАТО28.09.25, 17:48 • 4692 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Білорусь
Служба зовнішньої розвідки України
НАТО