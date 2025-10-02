білорусь відновила експорт бензину до рф після річної паузи, посилюється військова співпраця - розвідка
Київ • УНН
Служба зовнішньої розвідки України повідомила про відновлення поставок білоруського бензину до росії через Петербурзьку біржу після майже річної перерви. Це відбувається на тлі високого попиту в рф та зростання обсягів продажів нафтопродуктів. Одночасно Білорусь та росія поглиблюють військово-промислову співпрацю.
Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що на тлі високого попиту та позапланових зупинок нафтопереробних заводів у росії відновилися поставки бензину з білорусі через Петербурзьку біржу. Це сталося після майже річної перерви, що розпочалася восени 2024 року. Про це СЗР повідомила в Телеграм, пише УНН.
Деталі
За даними розвідки, з липня по вересень 2025 року на торгах реалізовано 96,9 тис. тонн білоруських нафтопродуктів – на 36 % більше, ніж в аналогічний період попереднього року. При цьому у вересні продажі бензину з білоруських НПЗ зросли на 168 % порівняно з серпнем, а дизельного пального – на 83 %.
Паралельно росія та білорусь продовжують тісно співпрацювати у військово-промисловій сфері. На виставці "ІННОПРОМ. білорусь" оршанське підприємство "Кідма тек", відоме виробництвом автоматів, снайперських гвинтівок, глушників, патронів та оптики, уклало контракт із російським Тульським патронним заводом.
Офіційно контракт позиціонується як постачання продукції цивільного призначення, проте, за даними розвідки та раніше оприлюдненою інформацією, "Кідма тек" фактично працює на військові потреби. Обидва підприємства перебувають під міжнародними санкціями.
Розвідка зазначає, що москва дедалі активніше використовує білоруські ресурси для підтримки російської економіки та оборонного сектору, покриваючи власні критичні потреби за рахунок сусідньої держави.
